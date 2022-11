Jacopo de iPantellas col volto tumefatto: “Hanno provato ad uccidermi”

E' Jacopo Malnati, del duo comico iPantellas, che sconvolto e col volto tumefatto racconta l'incubo della scorsa notte, il tentato omicidio

E’ sconvolgente quanto accaduto a Jacopo Malnati, il comico del duo iPantellas, è lui che sui social racconta cosa è accaduto, l’aggressione, la rapina, il tentativo di ucciderlo. Un incubo che il creator video ha vissuti ieri, una violenta rapina organizzata da due ragazzi nel quartiere di San Fermo, a Varese. Il volto tumefatto, l’espressione sconvolta da quanto accaduto, Jacopo Malnati saluta i suoi follower ma non è il saluto di sempre, nessuna risata ma il racconto di una pistola putata alla tempia. Era appena salito in macchina… Jacopo rivela subito che hanno provato ad ucciderlo, che hanno tentato di strangolarlo per derubarlo ma che lui ha reagito con tutte le sue forze e ha avuto la prontezza di suonare di continuo il clacson per attirare l’attenzione.

Jacopo Malnati rapinato e colpito al volto con la pistola

E’ salvo, è in vita ma è sicuro sia mancato davvero poco alla sua morte. “Ciao ragazzi, volevo avvisarvi che questa sera purtroppo ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina – Malnati prosegue – Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato ad uccidermi, strangolandomi per derubarmi, io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso per poi fuggire”. Nonostante tutto confida che sta bene, che a parte i punti sul volto ha avuto tanta paura, la paura di morire. Un’aggressione assurda, una violenza che gli è rimasta addosso. Il comico di Colorado ha aggiunto: “Mi spiace vivere in un mondo cosi…Non mi meritavo questa aggressione. Spero che i 2 ragazzi rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto perché se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero pochissimo) si sarebbero devastate anche le loro vite”.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 22:30, del caso si sta adesso occupando la squadra mobile di Varese, sperando che le indagini portino alla cottura dei responsabili.