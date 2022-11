L’uomo che ha messo la madre nel congelatore racconta tutto in tv: “La volevo tenere con me”

Ha messo sua mamma nel congelatore perchè la donna gli aveva detto che non voleva essere seppellita sotto terra: tutta la verità a Pomeriggio 5

Torna a parlare in tv l’uomo che ha messo sua madre nel congelatore dopo averla trovata morta in casa. Lo fa con Barbara d’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 del 25 novembre e spiega tutto quello che è accaduto il 17, il giorno in cui la signora Maria Prudenza è morta nella sua casa di Ceglie Messapica. Per tutti era Zia Renza, e infatti a segnalare alle forze dell’ordine che da tempo di questa donna non c’erano notizie, sono state le nipoti. Hanno chiamato i Carabinieri dicendo che il figlio di Maria Prudenza, non permetteva loro di incontrarla, di parlarle al telefono. E così alla fine le forze dell’ordine si sono recate a casa dell’uomo e di zia Renza. E hanno scoperto quello che mai avrebbero immaginato: il cadavere della donna nascosto in un congelatore. Il figlio 55enne di Maria Prudenza è indagato per aver occultato il cadavere di sua madre ma non per il suo omicidio. Si pensa infatti che la donna sia morta per cause naturali ma sarà l’autopsia a chiarire come sono andate davvero le cose. Nel frattempo l’uomo, che è indagato ma a piede libero, ha deciso di parlare anche con i giornalisti, per raccontare la sua storia.

E’ tornato a farlo nel programma di Barbara d’Urso anche per chiarire meglio quelle che erano state alcune dichiarazioni fatte in precedenza.

Il racconto del figlio di Maria Prudenza a Pomeriggio 5

Angelo inizia il racconto spiegando: “Il mio primo pensiero, come tutte le mattine, è stato quello di andare a controllare la mia mamma. Mi sono avvicinato e non la sentivo più”. E poi: “Quando mi sono accorto che mia madre se ne era andata mi sono sentito male, mi sono preso una sedia, mi sono chiesto se davvero fosse morta. Non sapevo, la volevo tenere con me. Mia madre mi diceva sempre che non voleva il funerale, non voleva essere messa sotto terra e quindi io ci ho pensato a questo, tutto il giorno. La mattina, il giorno, la sera. Poi incominciava tutta la notte, chi dormiva, essendo da solo. La mattina dopo ho iniziato a sentire, sai dopo un giorno, quando si muore, si incomincia, e quindi mi è venuto in mente del frigorifero e quindi ho voluto tenere con me, basta non ne voglio parlare più. “ L’uomo si riferiva al fatto che veniva puzza, dal cadavere della madre e quindi ha pensato, avendo il congelatore, di tenerla lì, credendo di fare una cosa buona. “Io non mi sono reso conto forse” ha detto l’uomo. “Io non lo so che cosa ti viene in mente in queste situazioni non lo so, forse se tornassi indietro io non lo rifarei” ha continuato l’uomo. “Io mi sarei consegnato in caserma, io non ero così prima, sono invecchiato di 10 anni in poche ore, per come sono io, per come ero” ha detto Angelo. L’uomo ha anche fatto capire che se non ci fosse stata puzza, se non ci fossero state delle trasformazioni, avrebbe tenuto sua madre sul letto. Adesso ha una nuova idea: “Ho deciso di farla cremare, così posso portarla con me, perchè mia madre non voleva essere buttata nella terra” ha aggiunto.