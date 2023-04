Silvio Berlusconi ancora in ospedale: da 2 anni lotta contro la leucemia

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: ecco come sta il leader di Forza Italia

Un’altra notta trascorsa in modo sereno in ospedale per Silvio Berlusconi. Oggi se ne parla a Mattino 5 News in apertura. E’ Francesco Vecchi a collegarsi con l’ospedale San Raffaele di Milano per le ultime notizie sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia. Berlusconi ha trascorso un’altra notte serena in ospedale e continua la sua terapia. Ieri mattina erano state date delle indiscrezioni dal Corriere della sera, poi confermate in modo ufficiale anche da Zangrillo, medico personale di Berlusconi. L’ex premier da due anni combatte contro la leucemia. E in questi giorni le sue condizioni si sono aggravate in seguito ad altri problemi. “Mio padre è un leone” ha detto Piersilvio Berlusconi che ieri si è intrattenuto qualche minuto con i giornalisti parlando della salute dell’ex presidente del consiglio. Parole di incoraggiamento erano arrivate anche da Paolo, fratello di Silvio, che ieri si era recato in ospedale per una visita al congiunto: “Siamo sollevati, migliora”. All’ospedale per far visita al padre sono giunti anche la figlia maggiore, Marina e il figlio minore, Luigi.

Un’altra notte serena per Berlusconi in ospedale

Il leader di Forza Italia è sempre vigile, ricoverato in terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue. “Berlusconi è affetto da tempo da leucemia mielomonocitica cronica ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare“, si legge nel bollettino medico sulle sue condizioni di salute, firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Sul Corriere della sera oggi si legge: “La leucemia, anche se in forma cronica, rende Berlusconi come gli altri malati un soggetto immunodepresso: in queste condizioni ogni minima complicazione può fare cambiare il quadro clinico da un momento all’altro. Il miglioramento delle sue condizioni viene, comunque, definito incoraggiante“.

Anche Giorgia Meloni ha chiamato l’ex premier

Giorgia Meloni ha sentito in giornata Silvio Berlusconi. Il presidente del Consiglio ha chiamato il leader di Forza Italia esprimendogli il suo incoraggiamento e facendogli gli auguri di pronta guarigione.