Strage di Erba, tutto da rifare? Ecco perchè Olindo e Rosa potrebbero essere innocenti

Il processo per la strage di Erba è da rifare? Olindo Romano e Rosa Bazzi sono davvero innocenti? Tutte le ultime notizie sul caso

Il procuratore generale Cuno Tarfusser ha richiesto la revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba. La richiesta è stata presentata in nome della verità e della giustizia, in quanto il magistrato di Milano mette in dubbio l’impianto accusatorio che è stato ritenuto intangibile nei precedenti gradi di giudizio. La richiesta si basa su nuovi elementi emersi da una consulenza che potrebbero far sgretolare i tre pilastri probatori su cui fondano la condanna all’ergastolo dei due imputati. Tra gli elementi ‘nuovi’ c’è la non attendibilità del testimone Mario Frigerio, sopravvissuto alla strage di Erba, che aveva effettuato una testimonianza fortemente dubbia e che, secondo la consulenza, aveva una disfunzione cognitiva provocata da intossicazione da monossido di carbonio, arresto cardiaco, shock emorragico e lesioni cerebrali focali. Questi dati dimostrerebbero che Frigerio non era in grado di rendere una valida testimonianza e che le sue dichiarazioni erano state indotte. Inoltre, il procuratore generale mette in discussione anche la prova del “riconoscimento” e della “macchia di sangue”, che, secondo lui, sono state valutate in modo poco adeguato dai giudici. La richiesta di revisione del processo potrebbe riaprire uno dei casi più dibattuti di cronaca nera degli ultimi anni, quello relativo all‘uccisione di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, della nonna del bimbo, Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini.

La strage di Erba: un processo da rifare?

Da anni la stampa si divide, come succede anche per l’opinione pubblica. C’è chi da sempre crede nell’innocenza di Olindo e Rosa, che sarebbero stati usati e manipolati, al fine di avere due colpevoli “perfetti” per la strage che ha sconvolto l’Italia intera. Per un’altra parte del paese invece, Olindo e Rosa sono due assassini senza scrupoli che hanno sterminato due famiglie. È “in tutta coscienza, per amore di Verità e Giustizia (scritte in maiuscolo, ndr) e per l’insopportabilità che due persone, vittime probabilmente di un errore giudiziario,stiano scontando l’ergastolo” queste le ultime parole delle 58 pagina di istanza presentata da Tarfusser, che non ha dubbi. Olindo e Rosa potrebbero essere innocenti.

E’ l’AGI a fornire altri dettagli su questa vicenda: “Queste novità si possono così riassumere: mancata valutazione dell’idoneità a rendere testimonianza, effettuata in base alla ricostruzione dalle intercettazioni mai entrate al processo, che evidenziano deficit cognitivi non segnalati nella relazione del dottor Cetti. L’elemento nuovo è costituito dalla decodifica delle intercettazioni ambientali durante la degenza ospedaliera del testimone, nelle quali la somministrazione della testistica clinica è menzionata dai figli ma di cui non vi è traccia nella relazione medica”.