Incendio a Roma colli Aniene, c’è un morto: le ultime notizie

Le ultime notizie da Roma dove si è sviluppato un grande incendio che ha causato la morte di una persona

Roma è stata colpita da un grave incendio che ha devastato un palazzo in fase di ristrutturazione situato in via Edoardo d’Onofrio, nella zona dei Colli Aniene. La tragedia ha causato la morte di un uomo e ha lasciato altre 17 persone ferite. L’ incendio si è sviluppato il 2 giugno 2023. Secondo le informazioni fornite dalla questura, sette delle persone coinvolte nel rogo, hanno riportato ustioni, di cui tre sono attualmente ricoverate in condizioni gravi presso l’ospedale Sant’Eugenio. Le restanti dieci persone sono state intossicate dal fumo.

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo della vittima sulle scale del palazzo. L’uomo sarebbe stato colpito dall’inalazione di fumo sprigionatosi dall’incendio. L’edificio interessato dal rogo si trova all’incrocio con Largo Nino Franchellucci ed è attualmente interessato dai lavori di ristrutturazione. Le fiamme hanno coinvolto sette piani dell’edificio, richiedendo l’intervento di diverse squadre di pompieri e l’uso di vari mezzi, tra cui due autobotti e due autoscale.

L’incendio a Roma: le ultime notizie

I soccorritori hanno estratto diverse persone con complicazioni respiratorie, mentre altre sono state affidate alle cure dei sanitari presenti in loco. Medici e paramedici, provvisti di bombole d’ossigeno, hanno allestito un piccolo centro di pronto intervento per offrire assistenza immediata.

L’incendio ha causato anche la morte di numerosi uccelli a causa della densa colonna di fumo nero che si è alzata dal palazzo in fiamme, generando preoccupazione per l’impatto ambientale dell’evento.

Sul luogo dell’incendio è giunto il pm di turno esterno della procura di Roma per effettuare un sopralluogo e avviare le indagini sulle cause dell’incidente. I testimoni hanno riportato di aver udito un “grosso botto”, simile a un’esplosione, seguito dalle urla delle persone presenti.

Le autorità locali stanno lavorando per garantire la sicurezza dell’area e per offrire supporto alle persone coinvolte nell’incidente. Gli sforzi sono concentrati sulle operazioni di spegnimento delle fiamme e sulle indagini per determinare le cause dell’incendio.