Vittorio Feltri in lacrime per l'addio a Berlusconi: "Non mi ha mai scocciato, mi ha fatto diventare ricco" Attualità Italiana Vittorio Feltri in lacrime per l'addio a Berlusconi: "Non mi ha mai scocciato, mi ha fatto diventare ricco" Maria Milano Il pianto di Vittorio Feltri in diretta al Tg1 per l'addio a Berlusconi

Ha deciso di ricordare un amico, prima che un grande politico e imprenditore Vittorio Feltri. Lo ha fatto provando a elencare solo alcune delle cose che Silvio Berlusconi ha fatto nella sua lunga carriera. Lo ha fatto in diretta con i giornalisti del Tg1 che hanno dedicato oggi una lunga edizione straordinaria all’ex Premier. Il Tg1 ha preso la linea intorno alle 10,30 con una edizione speciale in onda al posto di Storie Italiane e ha raccolto e sta raccogliendo, le testimonianze di persone che hanno lavorato con o per Berlusconi, di rivali politici, di amici, di conoscenti. Oggi finisce un’era e lo sa bene Vittorio Feltri che ha ricordato tutto quello che è stato fatto da Berlusconi.

Il commosso ricordo di Vittorio Feltri

Il giornalista e direttore di Libero, si è lasciato andare in un forte pianto nel corso della diretta del Tg1. Ha perso un amico, lo ribadisce, una persona speciale. E in questo giorno di grande dolore, è impossibile non piangere ben sapendo anche il grande lutto che tutta la famiglia sta provando in questi minuti.

La notizia della morte di Berlusconi è arrivata intorno alle 10,30 dell’11 giugno e pochi minuti dopo Vittorio Feltri in diretta al Tg ha ricordato l’ex premier con queste parole:

E’ stato un impresario edile e ha fatto la città più bella d’Europa che è Milano 2. Poi si è dedicato alle televisioni private e non ha sbagliato un colpo ed è statpo il primo a fare concorrenza al monopolio di stato. Poi si è dedicato alle banche e ha fatto una delle migliori banche europee, poi si è buttato nel mondo del calcio e ha vinto tutto. E meno male che non ha giocato a carte altrimenti anche lì avrebbe vinto tutto.

E ancora, con la voce rotta dal pianto:

Era un uomo eccezionale io gli sono molto grato ho lavorato per lui ed è stato il migliore editore che io abbia mai conosciuto nella mia vita. Non mi ha mai scocciato, non mi ha mai chiesto niente. Ma mi ha addirittura fatto diventare ricco. Di questo io gli sono infinitamente grato e sono commosso per la sua morte. E credo che sia venuto meno anche un amico.

Lacrime, quelle di Vittorio Feltri, che testimoniano davvero una grande amicizia. In lacrime oggi anche i giornalisti Mediaset, che hanno dovuto annunciare la notizia della morte di Berlusconi. Da Panicucci a Vecchi, è stato davvero difficile gestire la situazione.