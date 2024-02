Home » Attualità Italiana » Periodo no per Fedez: il tribunale dà ragione a Luis Sal su Muschio Selvaggio Attualità Italiana Periodo no per Fedez: il tribunale dà ragione a Luis Sal su Muschio Selvaggio Redazione UltimeNotizieFlash Non c'è pace per Fedez che perde, almeno per ora, la battaglia legale contro Luis Sal per Muschio Selvaggio: ecco che cosa ha stabilito il tribunale

E’ un anno orribile per i Ferragnez e non solo per Chiara Ferragni a quanto pare. Non si mettono bene le cose per Fedez che si è ritrovato in tribunale con Luis Sal, uno dei suoi migliori amici. Oggi sono nemici e si affrontano a suon di dichiarazioni in tribunale. Tutto è iniziato da quando Luis Sal e Fedez non si sono più trovati d’accordo sul podcast Muschio Selvaggio. Bisogna dire che anche in quel caso, galeotto è stato Sanremo. Luis Sal non voleva che il podcast si spostasse nella città ligure in occasione del Festival e poi le frizioni con Fedez sono state diverse. I due hanno raccontato versioni differenti della rottura ma alla fine, in tribunale, è arrivata la decisione.

Il tribunale di Milano ha dato ragione allo youtuber. In particolare, come riporta una nota emessa dall’ufficio stampa dello stesso Sal, “il provvedimento ha decretato che la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”. Cosa succede quindi adesso?

Muschio Selvaggio è di Luis Sal: cosa farà Fedez?

La giudice Amina Simonetti, con ordinanza del 23 febbraio, ha difatti integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall’avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, societa’ di Luis Sal (cofondatore del podcast Muschio Selvaggio, oltre che coautore e co-conduttore).

Negli ultimi mesi, Fedez aveva continuato ad andare in onda con Muschio Selvaggio insieme a Mr Marra. Luis Sal aveva invece deciso di aspettare che fossero i giudizi a pronunciarsi, come aveva spiegato in un video avrebbe anche potuto cambiare le password, impossessarsi del podcast ma non lo ha fatto. Dunque, aveva ragione, almeno secondo quanto stabilito dal tribunale in queste ore. I prossimi passi? Sappiamo che è responsabilità di Fedez determinare se intende conformarsi alla sentenza del tribunale, cedendo di conseguenza le sue quote davanti a un notaio, o se desidera trascurare la decisione, costringendo così Luis Sal a ricorrere nuovamente a vie legali per ottenere una sentenza che obbligherà Fedez a vendere le proprie quote e, di conseguenza, a ritirarsi (definitivamente) dalla gestione del podcast.

Vedremo che cosa deciderà di fare Fedez che conosceva già la sentenza dal 23 febbraio ma non ha detto molto via social. Arriverà nelle prossime ore il suo commento?