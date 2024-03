Home » Attualità Italiana » Lutto per gli Almamegretta: addio a Daniela, la moglie di Raiz Attualità Italiana Lutto per gli Almamegretta: addio a Daniela, la moglie di Raiz Luisella Bianchi Drammatica notizia nella domenica di Pasqua: si è spenta Daniela, la moglie di Raiz degli Almamegretta

Un fulmine a ciel sereno in questa domenica di Pasqua, una notizia drammatica. Con un messaggio su Facebook è arrivata la comunicazione dell’addio. Sono stati gli Almamegretta a salutare per l’ultima volta Daniela Shualy, la moglie di Raiz, ovvero Gennaro Volpe, il cantautore napoletano già voce e leader del gruppo musicale, morta oggi. Raiz si è fatto conoscere anche dal grande pubblico negli ultimi due anni grazie al successo di Mare Fuori, serie nella quale veste i panni di Don Salvatore Ricci. «Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz – hanno scritto sui social i componenti della band – per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai».

L’addio a Daniela Shualy la moglie di Raiz

Raiz è recentemente apparso nella serie tv Rai «Mare Fuori», nella quale ha vestito i panni del boss della camorra Don Salvatore Ricci. E ha partecipato anche alla realizzazione della colonna sonora della fiction, firmata da Stefano Lentini.

L’ultimo messaggio social alla moglie: «Amore della mia vita»

Appena tre giorni fa, in occasione del finale di stagione di Mare Fuori, Raiz aveva postato un messaggio dedicato alla moglie: «Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d’e Quartieri fa ammore cu’ mme (quando lo vedo, non ci credo, non mi pare vero che la più bella dei Quartieri fa l’amore con me; ndr) – avevo scritto il cantautore citando il testo di una sua canzone – la mia dedica personale va a Daniela Shualy, madre della mia Rosa Lea e amore di una vita». Proprio per questo oggi la notizia della morte di Daniela, arriva inaspettata.

Non sappiamo che cosa sia accaduto, non trapela nulla in queste ore difficili dalla famiglia. Possiamo solo unirci ai tanti messaggi di condoglianze che sono arrivati in queste ore per Raiz e per Daniela che purtroppo è venuta a mancare.