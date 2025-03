Home » Attualità Italiana » Omicidio Chiara Poggi, Andrea Sempio non parla, commenta il legale: “tutta una macchinazione” Attualità Italiana Omicidio Chiara Poggi, Andrea Sempio non parla, commenta il legale: “tutta una macchinazione” Redazione UltimeNotizieFlash L'avvocato di Andrea Sempio in tv: "tutta una macchinazione fatta dalla difesa di Alberto Stasi"

Cosa è cambiato dal 2016 al 2025? E’ davvero possibile dare delle risposte ai legali di Alberto Stasi, alla famiglia di Chiara Poggi e analizzare anche il materiale rimasto, con tecniche innovative? Non cambierà nulla? Nella nuova indagine della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, l’amico del fratello, Andrea Sempio, è nuovamente indagato per omicidio in concorso con ignoti. I carabinieri procederanno a una nuova analisi di tutte le tracce repertate, con l’obiettivo di approfondire quelle che erano state tralasciate durante l’inchiesta che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, attualmente in carcere con una pena di 16 anni.

Le tracce rilevate sulla scena del crimine sono numerose e gli inquirenti ipotizzano che possano emergere ulteriori soggetti coinvolti. In particolare, verrà sviluppato il secondo profilo di DNA rinvenuto anni fa sotto le unghie di Chiara, che all’epoca non era stato possibile identificare. Nel frattempo Alberto Stasi, ha quasi scontato la sua pena. Tre gradi di giudizio con due assoluzioni e poi la condanna definitiva con i 16 anni dopo la scelta del rito abbreviato per l’uomo che ha sempre proclamato la sua innocenza.

Andrea Sempio oggi a Milano per il dna

Nel frattempo, Andrea Sempio si è presentato nella caserma di Milano insieme al suo avvocato per sottoporsi al test del DNA. L’esame verrà eseguito presso la Sezione Investigazioni Scientifiche della Caserma Montebello, situata in via Vincenzo Monti. L’uomo è arrivato questa mattina in taxi e non ha rilasciato nessuna dichiarazione nè all’entrata nè all’uscita. Ieri i suoi legali avevano detto che era stato turbato dalla notizia e dai nuovi eventi e che per questo aveva preferito prendersi un periodo di ferie dal lavoro. Hanno anche aggiunto che Sempio ha paura che il caos mediatico intorno a questa vicenda possa provocare un vero terremoto nella sua vita. Oggi però l’uomo non ha risposto alle domande dei giornalisti.

I legali di Andrea Sempio: tutta una macchinazione

Poche le dichiarazioni anche dei legali del Sempio. “E’ una macchinazione” ha detto l’avvocato all’uscita dopo il prelievo del test del dna aggiungendo che nulla potrà cambiare rispetto al passato. “Andrea è tranquillo perchè è innocente, io ribadisco che questa è tutta una macchinazione da parte della difesa. Perchè il mio assistito? Dovete chiederlo a loro” ha spiegato l’avvocato . “A che cosa vogliamo paragonare i reperti? Non ci sono reperti…Andrea è innocente e non c’entra nulla. Come detto Andrea non aveva nessun rapporto con Chiara era solo amico del fratello” ha aggiunto. Il legale ha anche ricordato che la questione degli scontrini è stata archiviata e non c’è nulla da dire.

Parallelamente, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, su delega della Procura di Pavia, hanno ascoltato Marco Poggi, fratello della vittima, oltre ad altri amici del gruppo di cui faceva parte Andrea Sempio. Quest’ultimo, oggi 37enne, è nuovamente al centro dell’indagine come possibile coautore del delitto insieme ad altri soggetti, tra cui lo stesso Stasi, già condannato in via definitiva.

Secondo quanto riportato dalla stampa, Marco Poggi è stato sentito dagli investigatori mercoledì presso la sua abitazione nel Pavese. Nell’ambito delle nuove indagini, sono stati già ascoltati diversi ex componenti della compagnia frequentata da Marco e Andrea, che conoscevano anche la vittima. Inoltre, tutte le persone già interrogate in passato verranno nuovamente convocate per ulteriori accertamenti. Qualche anno fa in una delle rare interviste rilasciate in tv, ospite di Quarto Grado, Andrea Sempio aveva spiegato che Marco Poggi ha sempre creduto nella sua innocenza tanto che nel tempo erano rimasti in ottimi rapporti.