Consigli Fantacalcio Serie A 36esima giornata: chi schierare per un formazione top

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A TIM 36ESIMA GIORNATA: I GIOCATORI DA SCHIERARE-A poche ore dal mancato passaggio della Roma in finale di Champions League, anche dopo un’ottima vittoria contro il Liverpool, il pensiero dei fantallenatori si sposta sulla Serie A Tim che torna con la 36esima giornata da giocare sabato 5 e domenica 6 Maggio. Le ultime 3 giornata infatti, rappresentano per molti l’ultima possibilità di vincere il fantacalcio o semplicemente andare a premio, diventa essenziale perciò schierare la migliore formazione possibile lasciandosi alla spalle sentimentalismi e sensazioni ma basandosi piuttosto sulla statistica, la forma e il match che ogni singolo giocatore deve affrontare. Ecco allora tutti i consigli di UNF sport sui giocatori da schierare e sulle possibili top 11 per le big e per le provinciali. CHI EVITARE: LEGGI QUI LE NEWS

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A TIM 36ESIMA GIORNATA: CHI SCHIERARE E POSSIBILI TOP 11

PORTIERI DA SCHIERARE: col secondo peggior attacco della Serie A, il Cagliari non dovrebbe essere un ostacolo particolarmente ostico per la Roma che come dimostrato quest’anno riesce a gestire partite di un certo livello, assolutamente si ad Alisson.

Con 4 rigori parati e una media voto di 6,17 contro il Sassuolo si può lanciare Viviano, che è il para rigori migliore della Serie A di quest’anno.

DIFENSORI DA SCHIERARE: si ad Alex Sandro contro il Bologna che è in ottima condizione e potrebbe sfornare più di un assist, contro il Verona ok Bonucci alla ricerca del terzo gol in rossonero in un Milan bisognoso di punti. Assolutamente si a Kolarov contro il Cagliari, esperienza cross 6 assist e 2 gol per lui quest’anno con una fantamedia di 6,66 da centrocampista.

Con un Chievo bisognoso di punti, si a Cacciatore contro il Crotone uomo d’esperienza e difensore offensivo con 2 gol e 3 assit già realizzati quest’anno.

Si a Biraghi contro il Genoa, ha già trovato il gol quest’anno e ha realizzato 3 assit, si spinge sempre avanti e prova spesso la conclusione dal limite. Ci si aspetta ancora qualcosa da lui visto gli anni precedenti con almeno 3 gol segnati, parliamo di Acerbi che sarà determinante per il Sassuolo in questa ultima fase di campionato.

CENTOCAMPISTI DA SCHIERARE: impossibile non schierare Milinkovic Savic, una forza della natura, bonus e buoni voti praticamente in ogni partita.

Si a Douglas Costa che sarà titolare vista l’assenza di Mandzukic e con la sua velocità potrà essere un problema per la difesa del Bologna. Si a Brozovic che nonostante le poche partite giocate dal primo minuto, è riuscito a realizzare 4 gol e 4 assist con una fantamedia di 6,74. Due gol per lui contro il Liverpool, ottime le ultime prestazioni in Serie A con gol e assit, assolutamente si a Nainggolan.

Si a Ramirez contro il Sassuolo, vero e proprio uomo assist della Samp che spesso ha trovato anche il gol. Una sorpresa di questa giornata potrebbe essere Kurtic della Spal, che ha bisogno di punti per evitare la retrocessione e si trova davanti il Benevento. Anche se dovrebbe partire dalla panchina, ha dimostrato che i suoi cross sono veleno per gli avversari, potete provare Birsa contro il Crotone coprendovi con un titolare fisso come primo panchinaro. Anche se affronta l’Inter l’Udinese darà il tutto per tutto con il nuovo allenatore, si può lanciare Jankto che come dimostrato contro il Napoli, è un pericolo anche per le big.

ATTACCANTI DA SCHIERARE: ricordando che i bomber delle big vanno sempre o quasi schierati, la nostra scelta per questa settimana in funzione della loro forma e del match ricade su: Icardi, Higuain e Dzeko.

Per le provinciali invece si a Quagliarella che con i suoi 12 gol fatti e 5 assit, fantamedia di 8,03 è uno dei migliori attaccanti delle piccole. Anche se gioca contro l’Inter è tornato più in forma che mai, Kevin Lasagna il trascinatore dell’Udinese, da schierare. In 14 partite giocate è risucito a realizzare 6 gol e un assist, fantamedia di 7,54 Simy del Crotone, l’uomo della rovesciata contro la Juve è assolutamente da schierare contro il Chievo.

TOP 11 BIG (3-4-3):Alisson; Alex Sandro, Bonucci, Kolarov; Milinkovic Savic, Douglas Costa, Brozovic, Nainggolan; Icardi, Higuain, Dzeko.

TOP 11 GENERALE (3-4-3): Viviano; Cacciatore, Biraghi, Acerbi; Ramirez, Kurtic, Birsa, Jankto; Quagliarella, Lasagna, Simy.