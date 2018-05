CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 38ESIMA GIORNATA: I GIOCATORI DA EVITARE-L’ultima giornata di Serie A Tim (la 38esima) si disputerà quasi interamente domenica 20 Maggio a esclusione del match Juventus-Verona anticipato a Sabato 19 alle ore 15.00. Scontro diretto tra Lazio e Inter che si giocano il 4° posto per la qualificazione in Champions, il Milan è qualificato matematicamente in Europa League ma vuole blindare il 6° posto, mentre lotta per il 7° posto tra Atalanta e Fiorentina. Ardua lotta tra 5 squadre per la lotta alla salvezza, ormai retrocesse Benevento e Verona, il terzo sarà uno tra Udinese Cagliari Crotone Chievo e Spal. Per il Fantacalcio molte ormai le leghe in cui è già stato determinato tutto, molte invece quelle in cui anche un punto può cambiare tutto! Bisogna evitare perciò un calo di concentrazione alla fine cercando di schierare la migliore formazione possibile, ecco allora tutti i consigli di UNF sport sui giocatori da evitare e la possibile top 11 flop.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 38ESIMA GIORNATA: CHI EVITARE E LA TOP 11 FLOP

PORTIERI: tra le big occhio a Reina, il Napoli non ha ormai più nulla in ballo mentre il Crotone deve assolutamente vincere o almeno provarci segnando il più possibile per evitare la retrocessione.

Per le provinciali stesso discorso per l’Udinese che affronta in casa il Bologna (senza più obiettivi) e deve assolutamente vincere, evitate Mirante.

DIFENSORI: no a Masina, pessimo anno per lui e sfida contro l’Udinese che deve vincere a tutti i costi.

Evitate Miranda, il ritorno di Immobile e la sfida diretta per il 4° posto potrebbero essere un peso per la difesa dell’Inter soprattutto per il centrali. L’Atalanta deve blindare il 7° posto e può mirare addirittura al 6°, difficilmente cederà contro il Cagliari, evitate Pisacane tanti malus e poche prestazioni di livello per lui quest’anno.

CENTROCAMPISTI: con l’espulsione di Montolivo ecco di nuovo in campo dal 1° minuto Biglia, che si può evitare contro la Fiorentina se mirate a bonus, solo un gol per lui quest’anno. No a Dzemaili, che dopo un inizio di livello ha concluso poco e niente e per questo match rischia anche la panchina. No al centrocampo del Sassuolo ormai salvo, affronta la Roma che non ha obiettivi ma difficilmente regalerà punti, potete evitare Magnanelli e Missiroli. Genoa-Torino è un match che ai fini della classifica non conta nulla, evitate tranquillamente Rincon che difficilmente vi regalerà un bonus.

ATTACCANTI: no a Destro che quest’anno ha fatto male ed è partito spesso dalla panchina, in ballottaggio anche in questa giornata. No a Babacar che non si è rivelato la sorpresa che tutti immaginavano, potrebbe ancora partire dalla panchina a favore di Rogerio. Evitate tranquillamente Cerci, la Juventus ha già vinto il campionato e il Verona è ormai retrocesso ma la differenza di qualità è tanta, troppa.

TOP 11 FLOP (3-4-3): Mirante; Masina, Pisacane, Miranda; Biglia, Dzemaili, Magnanelli/Missiroli; Rincon; Destro, Babacar, Cerci.