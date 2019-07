Sinisa Mihajlovic inizia la sua battaglia contro la leucemia e in una lettera ringrazia tutti

E’ un guerriero e combatterà anche questa battaglia. Non hanno dubbi tutte le persone che conoscono Sinisa Mihajlovic e il suo spirito da combattivo. Vincerà anche questa. Tantissimi i messaggi arrivati nelle ultime ore al mr del Bologna dopo l’annuncio in conferenza stampa della sua malattia. Sinisa dovrà lottare contro la leucemia, i medici hanno spiegato che 20 anni fa non ci sarebbe stato nulla da fare ma che oggi le cose sono cambiate e le possibilità di tornare in forma sono molte. Dopo tutta l’ondata di affetto ricevuta, Mihajlovic ha deciso di scrivere una lettera alla Gazzetta dell sport per ringraziare tutte le persone che gli sono state vicino in questi giorni molto difficili.

VINCERO’ LA MIA BATTAGLIA CONTRO LE LEUCEMIA: LE PAROLE DI SINISA

Ecco che cosa ha scritto nella sua lettera alla Gazzetta dello sport il mr:

Ci sono momenti nella vita in cui ti ritrovi da solo a lottare contro un avversario difficile da superare o ad affrontare un problema che è complicato da risolvere. Io vivo ora un momento così, però mi sento molto fortunato perché so di non essere solo. Accanto a me ho scoperto di avere un sostegno enorme. In questi giorni ho ricevuto un mare di affetto, solidarietà ed energia positiva che mi ha dato una incredibile, ulteriore, carica e la certezza che vincerò questa battaglia contro la leucemia.

Ringrazia davvero tutti, per le parole ricevute che sono state per lui come delle carezze al cuore. Dagli ex compagni ai calciatori che ha allenato passando per i presidenti di tutte le società che gli hanno dimostrato grande affetto: Sinisa ha una parola per tutti. E ringrazia ovviamente anche i tifosi delle squadre nelle quali ha giocato, delle squadre che ha allenato ma anche quelli che tifano per altre squadre e che hanno comunque trovato delle belle parole per lui. Ringrazia anche tutte le persone che non fanno parte del mondo del calcio ma che hanno dimostrato grande sensibilità in questo momento delicato.

Grazie, grazie, grazie. Mi avete commosso. Ho finito le lacrime, ora sono pronto a combattere. Ci rivediamo presto

Sinisa Mihajlovic inizia la sua battaglia contro la leucemia e in una lettera ringrazia tutti ultima modifica: da