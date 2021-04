Simone Inzaghi ha il Covid 19: contagiata tutta la famiglia

Simone Inzaghi è positivo al Covid 19. La notizia è giunta poche ore fa quando la moglie Gaia Lucariello ha confermato che l’allenatore della Lazio è risultato positivo al tampone. Dalla società infatti per questioni di privacy non erano trapelati i nomi ma è stata la moglie di Inzaghi a fare chiarezza. Non solo però perché dalle parole social della donna si capisce che tutta la famiglia purtroppo è risultata positiva al Coronavirus. “Ciao a tutti, ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al coronavirus” ha così scritto Gaia su Instagram. “Stiamo bene e in isolamento come da protocollo! Un abbraccio” ha rassicurato tutti la moglie di Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi è positivo, era lui il tecnico contagiato nella Lazio?

La domanda è lecita. Poche ore prima dell’annuncio della moglie dell’ex calciatore, la Lazio aveva spiegato che c’era una positiva nella società attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale della squadra. Dalla nota si capisce che si tratta di un membro dello staff tecnico. “La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare. La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati” questa la nota della Lazio. Ci sembra abbastanza chiaro che si tratti proprio dell’allenatore Simone Inzaghi visto che lo sportivo si è sottoposto al tampone proprio insieme alla sua famiglia. Ovviamente manca l’ufficialità ma al momento l’unico membro positivo della Lazio ci risulta essere proprio Inzaghi.

Covid 19, Simone Inzaghi contagiato: è in isolamento ma sta bene, è asintomatico

Come ha confermato la moglie, tutta la famiglia sta bene. Dalle indiscrezioni che si sono diffuse sul web è infatti emerso che Simone Inzaghi è asintomatico. Gaia sarebbe stata la prima ad essersi contagiata della famiglia Inzaghi. In queste ore dovrebbero esserci invece nuovi tamponi di controllo per la Lazio dopo la notizia sull’allenatore e speriamo che nessuno risulti positivo al Covid 19.

In bocca al lupo a tutta la famiglia di Simone Inzaghi!