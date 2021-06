Euro 2020 stasera Italia-Svizzera: le probabili formazioni

E’ tempo di tornare a fare il tifo per la nostra Italia con la partita di oggi. E’ tempo di probabili formazioni: chi manderà in campo mister Mancini per la partita Italia-Svizzera?

La seconda giornata di questi europei di calcio 2020 è iniziata oggi alle 15:00; si stanno scontrando in questi minuti Finlandia e Russia appartenenti al gruppo B, mentre alle 18:00 per il gruppo A scenderanno in campo Turchia e Galles, e per finire alle 21:00 l’ Italia sfiderà la Svizzera.

Ed è proprio quest’ultima partita la più importante della giornata, l’Italia reduce della vittoria per 3-0 contro la Turchia può già qualificarsi agli ottavi di finale stasera battendo gli svizzeri che nella prima giornata hanno pareggiato 1-1 contro il Galles.

Euro 2020 stasera c’è Italia-Svizzera: le probabili formazioni

L’Italia capolista del girone A, è con la Francia la nazionale che ha convinto di più dopo la prima giornata, ed è proprio per questo che oggi non vorrà sicuramente invertire questo trend, convinta dei propri mezzi; la nazionale azzurra vorrà chiudere i giochi già stasera gestendo le energie per gli ottavi di finale, magari nell’ultima partita del girone contro il Galles facendo qualche rotazione nella formazione tipo di Mancini. Dal canto suo dopo il pareggio contro i gallesi la Svizzera rischia grosso stasera, perché salvo una clamorosa vittoria contro gli azzurri , gli elvetici si giocheranno la qualificazione nell’ultima giornata contro la Turchia. Tante occasioni sprecate dalla nazionale di Petkovic: partendo da favorita contro il Galles che più volte avrebbe potuto chiudere la partita ma che alla fine si tiene 1 punto che sta stretto visto quando sciupato. Allo Stadio Olimpico di Roma stasera, i nostri ‘vicini di casa’ cercheranno in tutti i modi di metterci il bastone tra le ruote.

Diamo quindi un occhio ora alle probabili formazioni di Italia-Svizzera.

Ha convinto tutti il 4-3-3 di Roberto Mancini CT azzurro che stasera cambierà causa infortunio solo il terzino destro Alessandro Florenzi, al suo posto Giovanni Di Lorenzo entrato a partita in corso contro la Turchia. Da segnalare l’imminente recupero del centrocampista del PSG Marco Verratti che stasera potrebbe scendere in campo per uno spezzone di partita in modo tale da mettere minuti nelle gambe.

Per la Svizzera nessun cambio di formazione, si va verso la conferma del 3-4-2-1 dove Petkovic si affiderà a giocatori che militano in serie A come Rodriguez e Freuler, e agli ex Fiorentina ed Inter Seferovic e Shaqiri trascinatore degli svizzeri.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA CT MANCINI (4-3-3): Donnarumma, Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo, Locatelli, Jorginho, Barella, Insigne, Immobile, Berardi.

SVIZZERA CT PETKOVIC (3-4-2-1): Sommer, Elvedi,,Schar, Akanji, Mbabu, Freuler, Xhaka, Ricardo Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic.