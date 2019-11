Romina Power cerca ancora sua figlia Ylenia: il doloroso appello sui social

E’ una ferita ancora aperta. Per Romina Power il dolore cresce e non si placa anche se la vita va avanti e non si ferma, il pensiero è costante. Ed è rivolto a Ylenia, sua figlia, è sempre nel suo cuore. Lei che non ha mai voluto accettare anche solo l’idea di pensare che sua figlia sia morta, lei che non ha mai voluto condividere la decisione di Al Bano di dichiarare la loro figlia adorata morta. Romina ci crede ancora, ci spera e non ha mai smesso di credere che questo grande miracolo possa accadere. Una posizione la sua non condivisa da Al Bano, come detto in precedenza, che nella fede ha trovato la forza di credere che per sua figlia Ylenia Carrisi ci sia una vita diversa, non su questa terra. E’ chiaro che per tutti la ferita resta, che la gioia più grande sarebbe quella di riabbracciare la ragazza, visto che il suo corpo non è stato mai ritrovato. Ma se per Al Bano la storia, anche se con il lutto nel cuore, si è chiusa, per Romina invece la speranza c’è ancora. E proprio oggi, la Power ha deciso di condividere con tutte le persone che la seguono, un pensiero su Ylenia, una speranza.

Oggi Romina ha voluti ricordare, nel mese del suo compleanno, la sua adorata figlia.

November is the month in which Ylenia was born. She went missing in the USA in January 1994. She was 23 years old.I have never given up hope of embracing her again. I know she must have changed since then, but if anyone recognises a woman who looks like this girl, please contact me. Thank you.🙏 please share, if you can .