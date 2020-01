Da Chi l’ha visto nessun appello della madre di Luigi Favoloso dopo la scomparsa. troppo stressata per andare su Rai 3

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda l’8 gennaio 2020, Federica Sciarelli ha dato spazio alla vicenda di Luigi Mario Favoloso, l’imprenditore napoletano scomparso dal 29 dicembre 2019. Ha subito spiegato che, a differenza di altre conduttrici che hanno seguito il caso, lei ha delle lacune non bazzicando nel mondo dello spettacolo ma a noi ci è sembrata essere molto molto informata. La Sciarelli fa subito capire che questa scomparsa è particolare ma che il programma se ne occupa in quanto c’è una denuncia di scomparsa.

IL CASO LUIGI MARIO FAVOLOSO SBARCA A CHI L’HA VISTO: LE ULTIME NOTIZIE

La conduttrice racconta quindi che Luigi Mario Favoloso dopo aver lasciato Milano è arrivato a Torre del Greco dalla sua famiglia. Il 29 dicembre di lui si perdono le tracce. Ma il giornalista Giuseppe Pizzo che sta seguendo il caso, ha anche due novità di cui parlare. Se è vero che c’è stata questa denuncia, è anche vero che la madre di Luigi racconta nella sua testimonianza alla polizia che Luigi le aveva parlato di un viaggio da fare circostanza di cui non ha parlato però nelle altre trasmissioni. Solo in un secondo momento infatti si è scoperto, tra l’altro, che Luigi ha con sé anche il passaporto. Inoltre l’inviato di Chi l’ha visto ha parlato con una amica dell’imprenditore che ha raccontato di aver trascorso sia il 23 dicembre che il 24 dicembre in compagnia di Luigi Favoloso. Il ragazzo gli aveva chiesto, qualora Nina lo avesse chiesto, di non dire che si trovava a Torre del Greco. Come se questa sua scomparsa quindi, fosse iniziata molto prima di quella data.

Inoltre le parole di questa amica di Luigi Favoloso sembrerebbero andare in contrasto con il racconto della madre che ha dichiarato che Luigi è uscito di casa solo poche ore per comprare a lei un regalo di Natale. La testimone parla di due giornate trascorse in compagnia del Favoloso. Giuseppe Pizzo ha anche rintracciato il ragazzo che ha dato a Luigi la scheda libanese che probabilmente sta usando in questo periodo.

Federica Sciarelli spiega poi che una delle giornaliste di Rai 3 ha cercato di scambiare due parole con la madre di Luigi, all’uscita da una trasmissione televisiva ( non è stata citata ma si tratta di Storie Italiane, la madre di Luigi è stata ospite di Eleonora Daniele ieri mattina). Hanno quindi chiesto alla signora Loredana se volesse lanciare un appello ma lei ha detto di essere stanca e troppo stressata per partecipare anche a Chi l’ha visto.

Ricordiamo che la signora Loredana ieri pomeriggio era invece in collegamento con Pomeriggio 5 da Barbara d’urso.