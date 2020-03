Samira ultime notizie: la pista spagnola e il passato “oscuro” della donna

Nella puntata di Quarto Grado in onda il 6 marzo 2020 si torna a parlare della scomparsa di Samira, la mamma di Stanghella di cui si sono perse le tracce la mattina del 21 ottobre 2019. Un testimone, già in un’altra occasione, aveva voluto raccontare ai giornalisti di Quarto Grado quella che è la sua convinzione su questa storia. Non ha dubbi sul fatto che Mohamed sia innocente e anche per questo, va spesso a trovarlo in carcere. Ai giornalisti del programma di Rete 4 racconta quello che Mohamed gli ha rivelato. Sarebbe andato in Spagna perchè una donna marocchina gli avrebbe detto che lì c’era una donna italiana, che cercava lavoro e che si faceva chiamare con un nome diverso. Mohamed avrebbe quindi dedotto che era sua moglie e per questo avrebbe preso un flixbus e sarebbe partito alla volta di Madrid. E’ quello che sostiene anche l’avvocato di Mohamed che, sempre in televisione, nello studio di Storie Italiane, aveva raccontato che Mohamed, aveva persino fatto stampare dei volantini per cercare sua moglie in Spagna.

IL PASSATO DI SAMIRA: LE ULTIME NOTIZIE DA QUARTO GRADO

“Lei usava tanti nomi, tutto parte dal passato di Samira che non è così roseo” ha spiegato questa persona che conosce molto bene Mohamed e che ha deciso di parlare con i giornalisti di Quarto Grado. Mohamed avrebbe rivelato che in Spagna, avrebbe cercato nelle moschee, nelle comunità marocchine. Tra Barcellona, Valencia e Almeria avrebbe cercato sua moglie, restando anche ospite per 9 giorni da una famiglia marocchina in Spagna.

“Lui non sa, non si ricorda il nome” dice l’amico di Mohamed rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedono chi sia la donna che ha indicato questa pista spagnola.

Secondo questa persona, Mohamed sarebbe convinto che Samira se ne sia andata in modo volontario o sia stata fatta sparire da una persona che è ricomparsa dal suo passato. “Nessuna pista deve essere abbandonata” ha detto questo testimone che parla del passato di Samira come di un passato oscuro, convinto del fatto che lì, in quelle vicende, ci sia la chiave della scomparsa della donna. Il testimone non aggiunge altro ma ha raccontato, quello che Mohamed ha riferito, agli inquirenti.