A Chi l’ha visto la chiamata di una donna: “Luigi Celentano non vuole essere cercato”

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 3 marzo 2021, Federica Sciarelli e i suoi inviati, sono tornati a Torre del Greco per le ultime notizie sulla scomparsa di Luigi Celentano, detto anche Giggino Wi-Fi. Sono passati ormai 4 anni dal giorno in cui è stato visto per l’ultima volta a casa ma sua madre continua a cercarlo. E il pubblico del programma di rai 3 si è molto affezionato a questa storia tanto che continuano ad arrivare segnalazioni ma anche aiuti da parte dei telespettatori che cercano indizi utili per capire che fine abbia fatto il ragazzo. Qualche mese fa, come vi abbiamo raccontato nei nostri articoli, era arrivata una segnalazione da Novara. Fulvia, la mamma di Luigi Celentano, è convinta che il ragazzo del video arrivato in redazione a Chi l’ha visto, fosse davvero suo figlio. Dice di esserne sicura ma non riesce a spiegarsi come mai, Luigi non si metta in contatto con lei, anche solo per dire che sta bene.

La redazione di Chi l’ha visto ha ricevuto due segnalazioni importanti in questo ultimo periodo. Una donna ha chiamato per dire parlare di Luigi Celentano e, da quello che dice al telefono, sembra essere in contatto con lui. La donna spiega alla redazione di Chi l’ha visto, che Luigi non vuole essere cercato, che non gradisce che si parli di lui e che vengano mostrate le immagini, i video e la sua storia. Chiede a suo nome quindi, di non cercarlo.

Luigi Celentano ultime notizie: non vuole essere cercato

Non dice molto altro ma dalle sue parole si evincerebbe che Luigi sta bene. Questa donna fa una chiamata anonima, per cui non sappiamo molto di lei, e a detta della madre di Luigi potrebbe non aver mai sentito suo figlio. Crede che sia una mitomane. La donna ha un accento campano, questo è il solo dato che si può raccogliere dalla telefonata arrivata in segreteria telefonica.

La seconda segnalazione: era a Torre del Greco dopo la scomparsa

Un uomo si è messo in contatto per segnalare la presenza di Luigi Celentano, nel febbraio del 2017 a Torre del Grego. Lo ricorda bene, nei pressi della stazione, ha anche fatto un bozzetto della tuta che il ragazzo indossava. Un po’ strano però che abbia deciso di fare la segnalazione solo 4 anni dopo nonostante avesse guardato il programma e avesse capito che era lui. Il signore ha notato anche gli occhi azzurri, ed è convinto che fosse Luigi. Ma c’è di più…Il signore infatti invece di chiamare Chi l’ha visto fa una cosa che reputa più sensata, ossia si rivolge alle forze dell’ordine. Va a fare una segnalazione e le forze dell’ordine gli dicono di tornare qualora lo vedesse una seconda volta. Una settimana dopo il testimone incontra di nuovo questo ragazzo, che indossava la stessa tuta ma questa volta era sporto, trascurato. C’è un dettaglio però: questa volta ha gli occhi marroni, non più azzurri. Il testimone chiama i Carabinieri quando incontra per la terza volta il ragazzo. Ma arrivano tardi e non lo trovano. Era davvero Luigi questo ragazzo che si trovava a Torre del Greco?