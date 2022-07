Mimì Manzo ultime notizie: indumenti e tracce di sangue sui binari vicino alla Basilica dell’Annunziata

Si cercano tracce, si indaga per scoprire, a un anno e mezzo di distanza, che cosa è successo davvero a Mimì Manzo. Qualcuno lo ha investito per sbaglio la sera in cui si è allontanato di casa? E’ stato rapito e poi ucciso? E’ stato investito intenzionalmente e poi nascosto nei campi? Che fine ha fatto il suo cadavere? A un anno e mezzo di distanza dalla scomparsa di Domenico Manzo, potrebbe arrivare la svolta. Proprio nel giorno del suo compleanno, oggi l’uomo avrebbe compiuto 71 anni, i familiari hanno assistito alle nuove ricerche. I video visionati dagli inquirenti avrebbero fornito nuovo materiale che servirebbe a capire che cosa è successo a Domenico la sera in cui è scomparso nel nulla. Proprio oggi, nella zona in cui l’uomo potrebbe esser stato ucciso, o trasportato successivamente, sono state ritrovate delle tracce. Indumenti, pezzi di tessuto, una scarpa. Non si può sapere se siano collegati a questa vicenda, domani, i familiari di Domenico Manzo saranno chiamati per riconoscere alcuni oggetti. Sarà la figlia di Mimì, Romina, indagata per sequestro di persona in questa assurda vicenda, a dover dire se quei resti, sono resti di vestiti o accessori che suo padre indossava la sera in cui di lui, si sono perse le tracce.

La scomparsa di Mimì Manzo ultime notizie: oggi ritrovamenti sui binari

La pista seguita dalla procura: un incidente involontario e poi tante bugie da parte degli amici di Romina? Sembrerebbe questa la tesi anche se una sorella di Mimì stenta a credere che dei ragazzi abbiano potuto fare questo e punta su altro. La donna, la signora Lucia Manzo, intervenuto anche oggi nel corso della trasmissione Estate in diretta ha ribadito la sua convinzione: i ragazzi non hanno nulla a che fare con questa storia, suo fratello è salito sulla macchina di un adulto. Questa storia poi è stata complicata dalle bugie dei ragazzi che, per via della droga presente in casa di Romina la sera della festa, hanno raccontato una serie di menzogne che hanno reso il quadro più complicato.

Ricordiamo che i Carabinieri, aiutati anche dai vigili del fuoco, da questa mattina, stanno concentrando le ricerche nella zona tra la stazione e la Basilica dell’Annunziata. Mimì Manzo è scomparso da Prata Principato Ultra a gennaio del 2021, precisamente intorno alle 22 dell’8 gennaio.

Gli indumenti ritrovati

Stando a quanto trapelato, sarebbe stata trovata una scarpa chiara ( Mimì la sera della scomparsa indossava un paio di scarpe bianche che la stessa Romina gli aveva regalato). Poi sarebbero stati ritrovati dei resti, forse un giubbino chiaro, marrone. L’inviata di Estate in diretta Lucilla Masucci, ha anche parlato di tracce di sangue su alcuni degli indumenti ritrovati.