La lettera di Kevin per la sua amata Denise: “Ti cercheremo fino alla fine”

Kevin ha scritto una dolcissima lettera per sua sorella Denise Pipitone: le sue parole nella puntata di Verissimo

Nella puntata di Verissimo in onda il 9 ottobre 2022, Silvia Toffanin ha accolto con affetto Piera Maggio e per la prima volta nel suo studio ha raccontato la storia di questa famiglia. La storia di Denise Pipitone, una bambina scomparsa nel nulla 18 anni fa. Una bambina in quel settembre del 2004, oggi una donna. Piera Maggio ha scritto un libro, per raccontare la storia di sua figlia, che è un po’ la figlia di tutte le mamme che negli anni e ancora oggi, hanno sperato e sperano che Denise possa tornare a casa. Un libro scritto con tutto l’amore di una madre, la stessa mamma che ha cresciuto, non senza problemi Kevin, il fratello maggiore di Denise. Piera ha fatto il possibile per tutelarlo sempre, dal clamore mediatico. Oggi però Kevin è adulto, si è sposato e sta per diventare padre. Per questo ha deciso di scrivere una lettera per la sua amata sorella. Una lettera nella quale spiega che prova un grande dolore nel non avere al suo fianco Denise, che sarebbe stata sicuramente la madrina perfetta per il figlio che sta per avere.

Il libro di Piera Maggio per raccontare la storia di Denise

La lettera di Kevin per Denise Pipitone

Il fratello di Denise, nella lettera che ha voluto condividere con il pubblico di Denise, spiega che immagina sua sorella come la persona speciale che era da piccola, oggi le avrebbe affidato senza nessun problema la creatura che sta per avere. Racconta di come è stato difficile per lui, crescere mentre tutti cercavano Denise, tra le risposte che nessuno voleva dargli e i dubbi di un bambino adolescente. “Ho cancellato molto del passato, forse per proteggermi dal dolore” ha scritto Kevin nella sua lettera. Poi ricorda quei momenti brutti, quelli in cui aveva creduto che sua madre avesse tradito in primis lui, aveva un altro uomo e non gli aveva detto niente. “Mi sentivo tradito” spiega. Ma oggi, che ha messo insieme tutti i pezzi, oggi che sa tutto quello che Piera Maggio ha fatto in questi 18 anni, non può che essere orgoglioso della donna straordinaria che è sua madre. “Quanta forza, quanto coraggio, quanta determinazione ha” ha detto Kevin nella sua lettera. Oggi che sta per diventare padre, spera di essere diverso dal padre che non ha avuto. Perchè al dolore della scomparsa di Denise, per lui si è aggiunto anche il dolore di non avere un padre e quello di dover andare avanti giorno per giorno, nonostante le difficoltà economiche.

“Oggi immagino Denise dolce come allora, con i capelli lunghi castani” ha scritto Kevin nella sua lettera per Denise. Con la voce rotta dall’emozione, spiega che senza nessun dubbio, continuerà a cercarla, sempre e per sempre. “Spero sia da qualche parte nel mondo a passeggiare felice. Noi continueremo a cercarti fino alla fine. Tuo fratello Kevin ti amerà per sempre” ha concluso con queste parole la sua lettera il fratello di Denise Pipitone.