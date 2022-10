Piera Maggio commuove Silvia Toffanin: “Denise è viva”

Piera Maggio spiega a Silvia Toffanin che non ha mai smesso di credere che Denise Pipitone sia viva

“Si va avanti, ecco come sto, cerco sempre di fare qualcosa di positivo per Denise” ha detto Piera Maggio entrando nello studio di Verissimo, ospite oggi del programma di Silvia Toffanin. Ha parlato del suo libro, scritto per raccontare la storia di Denise, e perchè un giorno sua figlia sappia tutto quello che in questi 18 anni è stato fatto. “Una madre che non ha mai smesso di lottare, lo ha fatto per 18 anni” con queste parole la conduttrice di Verissimo, aveva accolto nel suo programma la mamma di Denise Pipitone. E Piera che non si tira mai indietro, ha ripercorso tutti questi anni difficili, la sua sofferenza, le umiliazioni, le battaglie. Ma anche tutto l’amore che ha ricevuto da chi le è stato accanto in questa ricerca. Oggi Denise è ancora una donna scomparsa, le segnalazioni su questa storia sono sempre tante. Purtroppo però tutte quelle bambine che Piera ha abbracciato negli anni, non erano Denise. Quando la conduttrice le chiede che cosa pensa di Denise, che oggi ha 22 anni, Piera non ci pensa troppo nel dare la sua risposta. Lo ripete da sempre: fino a quando non ci sarà un corpo, lei continuerà a credere che sua figlia è viva.

La lettera di Kevin per Denise

Piera Maggio non ha dubbi: Denise è viva

Non può trattenere le lacrime Silvia Toffanin, provata dal racconto di mamma Piera. “Io dico sempre che fino a quando non ci sarà prova contraria, continuerò a credere che Denise sia viva” è questa la risposta che Piera ha dato alla conduttrice di Verissimo che le ha chiesto che cosa pensa oggi, di tutta questa vicenda. Piera ci spera ancora, crede che Denise sia viva e che forse un giorno, potrà finalmente riavere la serenità che ormai da 18 anni le manca. La felicità è una cosa lontana, ma sapere che sua figlia è viva, seppur lontana, potrebbe ridarle la gioia che le manca da tempo. “Io le paure ce l’ho avute sempre, ho pensato che le avessero fatto del male ma voglio crederci, io ci credo tantissimo” ha detto Piera Maggio parlando della possibilità che Denise sia ancora viva.

Impossibile per la conduttrice di Canale 5 non piangere, trattenere le lacrime di fronte al coraggio di una donna come Piera Maggio che continua a lottare per sua figlia.