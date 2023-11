Home » Persone Scomparse » L’appello della zia di Giulia Cecchettin in tv a Filippo: “Fermati, riportaci Giulia, chiedi aiuto” Persone Scomparse L’appello della zia di Giulia Cecchettin in tv a Filippo: “Fermati, riportaci Giulia, chiedi aiuto” Redazione UltimeNotizieFlash L'appello della zia di Giulia Cecchettin da Pomeriggio 5. Si rivolge a Filippo e gli chiede di riportare a casa la studentessa. Ma nel frattempo dal Veneto non arrivano buone notizie

Continuano a sperare di riabbracciare il prima possibile Giulia Cecchettin i suoi familiari. E continuano a lanciare appelli in tv. Non smettono di credere che da quella porta, Giulia possa tornare e lanciano messaggi anche per Filippo. La zia di Giulia, che da lunedì continua a raccontare chi era e chi è questa studentessa, oggi ha ribadito il suo appello a Pomeriggio 5. In diretta, si è voluta rivolgere a Filippo. Come aveva fatto anche papà Gino, che questa mattina, da Mattino 5 News, aveva lanciato un appello al Turetta, chiedendogli di riportare a casa la sua amata figlia.

L’appello della zia di Giulia Cecchettin a Pomeriggio 5

La zia di Giulia, prima di lanciare il suo appello e di rivolgersi a Filippo ha voluto precisare che lei non ha mai pensato che sua nipote fosse in pericolo accanto a Filippo e che la ragazza non ha mai manifestato questo disagio. Poi l’appello per il giovane che dovrebbe essere alla guida della Punto Nera ricercata in tutta Italia.

Ciao Filippo, voglio dirti che ti aspettiamo, che la tua famiglia ti aspetta. I tuoi genitori sono certa ti aspettano con le braccia aperte. Loro ti aiuteranno e ci saranno sempre per te. Non avere paura di chiamarli, loro sono gli unici che ti aiuteranno in tutti i modi. A noi riportaci Giulia, l’aspettiamo e non vediamo l’ora di rivederla. Anche per te arriverà il momento di festeggiare questo traguardo. Fermati, non continuare questo percorso, fermati e chiedi aiuto. Chiedi a chi ti sta vicino. Fai fare una telefonata a chi ti sta vicino, non avere paura. Tutti possono aiutarti.

Le ultime notizie: il ritrovamento di brandelli di abiti

Purtroppo questo pomeriggio sono arrivate anche brutte notizie dal Veneto. I giornali locali raccontano di alcuni brandelli di abiti che sono stati ritrovati nei pressi di un fiume. Sono in corso gli accertamenti per capire se potrebbero appartenere a Giulia. La notizia qui >>> Giulia e Filippo ultime notizie: ritrovati brandelli di abiti, comparazioni in corso