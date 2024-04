Home » Persone Scomparse » Cubista Mizuno e Gianfranco Bonzi truffati dalla stessa persona? Persone Scomparse Cubista Mizuno e Gianfranco Bonzi truffati dalla stessa persona? Redazione UltimeNotizieFlash Gianfranco Bonzi è stato vittima di una truffa amorosa ed è scomparso nel nulla: è successo lo stesso al cubista Mizuno? Chi chattava con Franco, usa il codice fiscale del siciliano, c'è un legame tra queste due vicende?

Da settimane Chi l’ha visto segue il caso di Gianfranco Bonzi, il portiere che è scomparso nel nulla dopo una delusione amorosa. L’uomo infatti, per diverso tempo ha chattato con una persona pensando che fosse la star mondiale Dua Lipa e che si fosse innamorata di lui. I giornalisti di Rai 3, hanno cercato di rintracciare la persona che si nascondeva dietro ai profili falsi e sono stati capaci di trovare un codice fiscale, rintracciando quindi una persona in Sicilia. Hanno scoperto che il codice fiscale appartiene al Cubista Mizuno, un uomo di nome Marcello. Il problema è che questa persona, che dovrebbe risiedere a Giarre, non si trova da nessuna parte, chi lo conosce pensa che possa essere a Roma. Il dubbio è che anche il cubista Mizuno possa esser stato truffato come è successo a Bonzi e che la persona che è in possesso del suo codice fiscale, possa sapere molto di quello che sta succedendo.

Cubista Mizuno e Gianfranco Bonzi: truffati dalla stessa persona?

Del caso si stanno occupando anche altre trasmissioni, come Mattino 5 News. Gli inviati del programma condotto da Federica Panicucci hanno raggiunto Giarre e hanno rintracciato una persona che conosce molto bene il cubista Mizuno che però da mesi sembra non essere più in Sicilia. La donna ha raccontato dei dettagli molto importanti che lascerebbero pensare che anche il cubista Mizuno possa esser entrato in contatto con la stessa persona con cui chattava Franco Bonzi. Tra l’altro c’è un giallo nel giallo. Marcello, conosciuto appunto con il nome d’arte cubista Mizuno, vista la sua passione per la musica e per il ballo, aveva un trolley con il quale andava sempre in giro. La valigia è stata lasciata proprio nel bar dove lavora la donna che ha raccontato qualcosa in più sulla vita di questo siciliano.

Il cubista Mizuno avrebbe lasciato nel mese di dicembre la valigia in questo bar, dicendo che poi sarebbe tornato. A raggiungerlo in Sicilia, doveva esserci anche una donna, una ragazza molto giovane con la quale l’uomo a quanto pare, stando al racconto della barista, si sentiva. Lei ha visto delle foto ma non sa dire se si facesse chiamare Dua Lipa. Sa che la donna e il cubista Mizuno si sentivano e che lei era molto bella e giovane. La signora aveva messo in guardia il suo amico che però, quando lei provava a dare dei consigli, si chiudeva a riccio non volendo sentire ragioni. Mizuno le aveva parlato anche di una ragazza di Parigi, che stava affrontando un momento complicato, una ragazza che era in ospedale che aveva bisogno di soldi e che probabilmente ne ha ricevuti. “Lui non è che prendesse molto, aveva il reddito di cittadinanza e qui stava sempre senza soldi. Una di queste ragazze le aveva detto che senza soldi si sarebbe suicidata” ha detto la barista in diretta a Mattino 5 News.

Va detto però che queste persone che chiedono soldi sono in possesso del codice fiscale del cubista Mizuno e che dunque almeno una volta, dovrebbero averlo incontrato per avere una carta associata a quel codice fiscale. Glielo hanno rubato? Oppure semplicemente riescono a fare tutto in modo virtuale, approfittando dell’ingenuità di quest’uomo che comunque, non si trova da nessuna parte proprio come Gianfranco Bonzi?