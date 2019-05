Sondaggi elezioni europee 2019: chi vince in Italia e in Europa

Cosa ci dicono gli ultimi sondaggi relativi alle elezioni europee 2019? Scopriamo quali sono i gruppi che potrebbero ottenere l maggior numero di seggi al Parlamento europeo a seguito di queste elezioni. Ricordiamo che le elezioni europee 2019 avranno luogo in Italia domenica 26 maggio e che i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di quel giorno. I sondaggi relativi a queste elezioni sono però fermi al giorno 10 maggio, dal quale è scattato il divieto in Italia per la pubblicazione di ogni sondaggio relativo al voto, così come previsto dalle leggi del nostro Paese.

Sondaggi elezioni europee 2019, ecco i partiti che potrebbero avere la meglio

In un grafico di Politico viene raccontato cosa dicono i sondaggi per quanto riguarda sia l’Italia che l’Europa. A quanto pare ci sono dei partiti che, più di altri, riusciranno a consolidare la loro posizione. Stando ai sondaggi pubblicati nell’ultima data utile, ad avere la meglio sugli altri partiti potrebbe essere l’European People’s Party (EPP). Si tratta di un gruppo europeista di centro e centro-destra, che accoglie le forze moderate di ogni paese, di impronta conservatrice e cristiano-democratica. Stando al sondaggio, l’EPP potrebbe guadagnarsi ben 169 seggi. I consensi, stando all’ultimo sondaggio di YouGov, potrebbero arrivare al 35%.

A seguire troviamo invece il partito Progressive Alliance of Socialists (S & D), i socialisti, per il quale i sondaggi prevedono un totale di 146 seggi. Al terzo posto ci potrebbe essere, con 105 seggi parlamentari, l’Allience for Liberals and Democrats for Europe (ALDE), che è alleata di En Marche!. Si tratta dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa. E’ un’alleanza transazionale tra i partiti politici europei Partito dell’Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa e il Partito Democratico Europeo.

L’Alleanza Europea di Salvini, stando ai sondaggi sulle elezioni europee 2019 di Politico, potrebbe ottenere 75 seggi. Al quinto posto invece, con 57 seggi, potrebbe esserci il gruppo parlamentare ECR, European Conservatives and Reformists. Troviamo a seguire i Verdi, con 55 seggi, e GUE, con 51 seggi, gruppi parlamentari di sinistra. Invece, in fondo a questa classifica di Politico, troviamo la coalizione Cinque Stelle e il partito pro-Brexit, con un totale di 49 seggi.

Si tratta ovviamente solo di previsioni e sondaggi, e non è detto che la situazione si avvicini a questi numeri. Bisognerà considerare il numero di persone che si presenteranno ai seggi nella giornata di domenica. Ricordiamo che per votare è necessario mettere una X sul simbolo della lista. Si possono anche esprimere delle preferenze scrivendo i nomi dei candidati per quelle liste. Se si danno tre preferenze, devono essere di sesso diverso, pena l’annullamento dell’ultima.

