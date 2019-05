Luigi Di Maio chiede la fiducia al web: si vota per confermare o meno il suo ruolo di capo politico del M5S

Luigi Di Maio chiede la fiducia al web: domani si vota per confermare o meno il suo ruolo di capo politico del M5S. Questa è la risposta del leader del Movimento 5 Stelle a seguito del crollo dei voti registrato con le elezioni europee 2019. Il Movimento ha infatti praticamente dimezzato i suoi voti in favore della Lega e addirittura del Pd, che recupera terreno. In considerazione della maggioranza politica al Governo, è doveroso da parte del M5S prendere atto di quanto accaduto alle urne la scorsa domenica. Dunque a metterci la faccia è proprio Luigi Di Maio, che utilizza il web come sede per comprendere se sia opportuno o meno continuare su questa strada. Ecco cosa ha detto Luigi Di Magio.

LUIGI DI MAIO CHIEDE LA FIDUCIA SUL WEB E SI METTE IN DISCUSSIONE DOPO LE ELEZIONI EUROPEE: ECCO QUANDO SI VOTA PER DECIDERE SE SIA IL GIUSTO LEADER DEL M5S

Questa mattina sul Blog delle Stelle e sul profilo ufficiale di Luigi Di Maio su Facebook, sono comparse delle parole da parte del leader politico del Movimento 5 Stelle. Di Maio, attuale Ministro dello sviluppo economico e Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ha deciso di mettere in discussione il suo ruolo appellandosi al popolo del web. Dunque si legge: “Nelle ultime quarantotto ore hanno detto di tutto contro di me. Dichiarazioni di ogni tipo da ogni parte“. E continua: “Ho letto anche i vostri tantissimi messaggi. Alcuni di incoraggiamento, altri che mi hanno fatto riflettere. E di questo vi ringrazio“. Il leader del M5S ha fatto sapere di non essersi “mai sottratto ad alcuna responsabilità“, mettendoci sempre la faccia in questi anni. “A differenza di alcuni, ma assieme a tanti anche di voi, sono sei anni che non mi fermo e credo di aver onorato sempre i miei doveri“, dice il vicepremier, che specifica di non essersi mai risparmiato e di averci sempre creduto.

A questo punto però, dopo aver lavorato tanto per portare avanti i progetti del M5S e le promesse fatte ai cittadini, vedendo il suo operato messo in discussione, Di Maio decide di andare al voto sul web. L’obiettivo è quello di capire se per i cittadini sia giusto che lui continui ad essere il capo politico del M5S. “Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato“, dice il vicepremier. A questo punto dovrà essere tutto il Movimento 5 Stelle a decidere o meno se continuare ad avere fiducia nella figura di Di Maio. La domanda a cui bisognerà rispondere nella giornata di domani sulla piattaforma Rousseau, dalle ore 10 alle ore 20, è la seguente: “confermi Luigi Di Maio come capo politico del MoVimento 5 Stelle?“.

Quali saranno le sorti politiche di Luigi Di Maio? I suoi sostenitori continueranno a volerlo in carica oppure sceglieranno di togliere la fiducia? Non ci resta che attendere il voto di domani.