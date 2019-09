Sondaggi politici: Conte è al 49% mentre Salvini ottiene il 32%

I risultati dei sondaggi politici condotti dall’Istituto Ixé hanno fatto emergere dei dati interessanti. A quanto pare il premier Conte si attesta al 49% di preferenze da parte degli italiani, mentre Matteo Salvini, vicepremier uscente nonché leader della Lega, ottiene il 32%. La Lega invece ottiene il 30% delle preferenze. Nonostante l’alto gradimento nei confronti del Presidente del Consiglio, il 52% degli elettori è contrario al nuovo Governo composto da M5s e Pd. A parlare di questi dati al Sussidiario è Roberto Weber, il responsabile dell’area di ricerca dell’Ixè, intervistato da Il Sussidiario.

SONDAGGI POLITICI: SALVINI PERDE CONSENSI PUR OTTENENDO ALTE PERCENTUALI

Per quanto riguarda i dati relativi a Salvini, pur essendo alta la percentuale emersa dai sondaggi politici condotti da Ixè, è chiaro che abbia perso consensi. Secondo Weber però questo non sta a significare che il leader della Lega abbia perso popolarità in quanto si attesta comunque su percentuali molto elevate. Il responsabile dell’area di ricerca dell’Istituto Ixè ha detto che è comunque chiara la sconfitta di Salvini, sia dal punto di vista politico che per quanto riguarda l’opinione pubblica.





CONTE PIACE AGLI ITALIANI MA IL SUO GOVERNO NO: COSA STA SUCCEDENDO? ECCO LA SPIEGAZIONE DI WEBER

Curiosi sono anche i dati relativi al gradimento del Presidente Giuseppe Conte. A quanto pare il Premier piace al 49% degli elettori. Di contro però, secondo i sondaggi politici, il 52% degli italiani è contrario al Governo M5s-Pd. Secondo Weber è evidente che Conte abbia perso il gradimento da parte degli elettori della Lega acquisendo però quello degli elettori di centro-sinistra. A quanto pare per gli italiani Conte è una persona al di sopra delle parti, più che un uomo di partito, e per questo il nuovo Governo M5s-Pd non viene visto come un voltafaccia da parte degli elettori.

COSA SUCCEDE AL MOVIMENTO 5 STELLE E AL PD SECONDO I SONDAGGI POLITICI: PENTASTELLATI SONO SOTTO IL PD DI 0,6 PUNTI PERCENTUALI

Per valutare il gradimento relativo al Movimento 5 stelle l’Istituto Ixè prende in considerazione sia i risultati delle elezioni politiche che delle europee. Il dato che emerge è sicuramente un calo rispetto al 32%. Ora il Movimento si attesta intorno al 22% e a detta di Weber è molto difficile che in questo momento possano recuperare i 10 punti persi. Recupera invece terreno il Pd, che addirittura supera i pentastellati con una percentuale del 22,6%. Il nuovo Governo Conte parte dunque da questi dati che saranno aggiornati via via che si andrà avanti.