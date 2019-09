Sondaggi politici: M5S e Pd calano mentre la Lega cresce

I sondaggi politici non portano buone notizie per il Governo Conte Bis. A quanto pare il M5S e il Pd calano mentre la Lega cresce. Una situazione che non è di certo rosea per un Governo agli esordi. Generalmente infatti, nelle prime fasi, il consenso dei cittadini è abbastanza elevato mentre in Italia invece cresce quello per l’opposizione di Salvini. A far emergere questo quadro preoccupante è il sondaggio Swg-TgLa7. Scopriamo cosa sta succedendo e qual è il gradimento dei cittadini nei confronti del Governo giallo-rosso.

SONDAGGI POLITICI: ECCO I DATI RELATIVI A M5S, PD E LEGA

Il sondaggio effettuato da Swg per TgLa7 non fa emergere buone notizie per il Governo Conte bis. In realtà la figura di Giuseppe Conte continua a ottenere abbastanza consensi e non ci sono particolari cambiamenti. Quello che però non va bene è che cala il gradimento relativo alle forze politiche che guidano il Paese, ovvero il M5S e il Pd. A preoccupare è anche il fatto che aumenti invece il gradimento nei confronti della Lega, che arriva di nuovo al 34% dei consensi.





I sondaggi politici in questione vengono effettuati dal TgLa7, diretto da Enrico Mentana. Swg ha trasmesso i dati dimostrando che la Lega, dopo un mese in cui si era trovata in difficoltà, torna a crescere di nuovo. A minare la stabilità dei consensi riservati alla Lega era stata la crisi di Governo innescata a gran voce da Salvini. A quanto pare però gli italiani dimenticano abbastanza in fretta e ora continuano a credere in questa forza politica a discapito di quelle presenti al Governo. La Lega infatti arriva a guadagnare mezzo punto percentuale, passando dal 33,4% al 34%. Invece la coppia formata da M5S-Pd perde più di un punto. Il Pd, che sta affrontando la crisi interna e la scissione dai renziani, passa dal 22,1% al 21,5%. Il M5S invece si attesta sempre al di sopra del 20%, perdendo mezzo punto.

In leggera crescita è Forza Italia (da 5,2% a 5,9%), mentre c’è un lieve calo del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, che secondo i sondaggi politici di questo periodo passa dal 7,2% al 7%. Sono molti invece i partiti che si attestano ben al di sotto della soglia di sbarramento del 4%. Parliamo di +Europa, con il 2,4% che perde 0,2 punti rispetto alla scorsa settimana. I Verdi invece salgono al 2,3% ottenendo un punto. La Sinistra scende di un punto e arriva al 2,2%. Il partito Cambiamo! scende al 2% e perde 0,3 punti.





