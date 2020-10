Da Giorgia Meloni a Matteo Salvini al presidente Conte: il commosso addio a Jole Santelli

E’ un dolore davvero grande per tutte le persone che hanno conosciuto Jole Santelli e che sono state vicino a lei in questi anni, durante la sua battaglia. Oggi la drammatica notizia della sua morte, una notizia che ha sconvolto tutti. E sono tantissimi i messaggi di stima per la presidente della regione Calabria che ci ha lasciati così prematuramente, aveva solo 51 anni. Parole di affetto da parte di tutti per la famiglia di Jole Santelli, che affronterà il dolore più grande, un vuoto incolmabile. E proprio di un vuoto nelle anime di tutti, parla Silvio Berlusconi, nel suo addio a una donna che ha stimato moltissimo e che oggi ricorda con dolci parole piene di affetto e di stima.

Sono tantissimi i commenti e le parole di chi Jole Santelli l’ha conosciuta e insieme a lei ha portato avanti tante battaglie. Da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, tantissimi i messaggi arrivati in queste ore per la Governatrice della Calabria.

“Una notizia che sconvolge tutti. La morte di Jole Santelli, eletta meno di un anno fa presidente della Regione Calabria, ci rattrista profondamente. La mia vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari, a chi l’ha sempre amata e la amerà per sempre” ha scritto Luigi di Maio su Twitter.

“Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte. Il mio pensiero commosso e le più sentite condoglianze ai suoi familiari” ha commentato sempre via social il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

ADDIO A JOLE SANTELLI: IL MONDO DELLA POLITICA LA RICORDA

Le parole di Matteo Salvini arrivano dai social: “Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità. Buon viaggio cara Jole”.

“Siamo sconvolti dalla notizia della scomparsa improvvisa del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Ci lascia un’amica, una donna coraggiosa, un politico fiero e orgoglioso delle sue idee, che ha combattuto tutta la vita per la sua terra e per offrire una occasione di riscatto alla Calabria. Da parte mia e di tutta Fratelli d’Italia voglio esprimere il più profondo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari.

A Dio Jole, ci mancherai” ha scritto sempre sui social Giorgia Meloni.

“Sono vicina alla famiglia di Jole Santelli, una collega, un’amica, prematuramente scomparsa questa notte. Quello per la sua perdita e’ un dolore che ci accomuna tutti. La dedizione, il coraggio, l’amore per la sua terra, l’avevano portata ad essere la prima donna presidente della Regione Calabria. Mancherà ai suoi cari, mancherà a tutti noi, ma soprattutto mancherà a tutti i calabresi. Addio Jole”. Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.