Giorgia Meloni e Maria de Filippi insieme per il saluto a Maurizio Costanzo: “Perdiamo un grande giornalista”

E' Maria de Filippi a entrare in Campidoglio insieme a Giorgia Meloni: il saluto della premier a Costanzo

E’ entrata insieme a Maria De Filippi, Giorgia Meloni, in Campidoglio. Nel primo pomeriggio del 25 febbraio, la premier è arrivata a rendere omaggio a Maurizio Costanzo. Pochi minuti davanti alla bara, un saluto sobrio e poche parole sussurrate alla conduttrice di Canale 5. Non è questo il momento delle parole. Già ieri la Meloni, aveva espresso tutto il suo dolore per Maurizio Costanzo, per la sua morte. Lei che era stata una delle ultime politiche che Maurizio aveva voluto intervista a L’intervista. Come ha raccontato lo stesso giornalista, lui Giorgia Meloni l’aveva conosciuta che era una bambina. E poi l’ha vista arrivare in alto, l’ha vista anche prendere per mano il nostro paese. Ieri, la Meloni aveva commentato con queste parole, la notizia della morte di Maurizio Costanzo: “Ci lascia Maurizio Costanzo, un’icona del giornalismo e della televisione italiana“. Questo è il il testo del messaggio di cordoglio diffuso sui social da Giorgia Meloni, che sottolinea come il giornalista “ha saputo raccontare anni difficili della nostra Nazione con coraggio e professionalità”.

La premier conclude ringraziandolo “per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero sentito a sua moglie Maria e a tutti i suoi cari. Buon viaggio Maurizio”.

L’addio di Giorgia Meloni a Maurizio Costanzo

Salutando i giornalisti prima di entrare nella camera ardente in Campidoglio, la premier ha dichiarato: “Era un grandissimo scopritore di talent, cercava di capire che cosa potessero dare. Non potrei dire che sono un talento che ha scoperto, ma sicuramente le mie primissime partecipazioni televisive erano al Maurizio Costanzo Show parliamo di tantissimi anni fa, lui ogni volta mi faceva rivedere quei video, io scherzando gli chiedevo di non farlo. Avevo più o meno 17 anni. Non ci sono molti giornalisti che hanno fatto le stesse cose che ha fatto Costanzo in questi anni. Io sono legata a lui da ricordi molto antichi. Sapeva raccontare la nostra storia nazionale, aveva il suo punto di vista. Posso dire che perdiamo un grande giornalista” ha concluso la Meloni.