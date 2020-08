Alcuni utilizzi di una VPN che probabilmente non conosci

Negli ultimi tempi l’interesse del pubblico verso le VPN è in costante aumento. Ti starai chiedendo perché trattare un argomento simile su un sito generalista che solitamente non si occupa di questioni così tecniche. Prima di entrare nel cuore del discorso, voglio subito tranquillizzarti mettendo le mani in avanti: in questo post non troverai spiegazioni su aspetti troppo teorici che potrebbero essere trattati solo da chi ha competenza a riguardo e interesserebbero un target che non è quello del nostro sito. La nostra attenzione sarà invece focalizzata su un argomento molto più concreto e quindi utile: quali sono gli usi di una VPN? Chi ha bisogno di una VPN?

Leggendo i prossimi paragrafi potrai renderti conto che, contrariamente a quello che si può ipotizzare, l’argomento delle Virtual Private Network non è di nicchia ma riguarda milioni di comuni utenti come te.

Tante VPN per ogni esigenza

Le VPN stanno diventando sempre più importanti non solo per la sicurezza online ma per la gestione dell’intera propria vita sul web. Ovviamente quando si verifica un boom di un determinato servizio, orientarsi tra le tante offerte non è affatto semplice. Ci sono VPN che offrono una tutela della privacy più elevata rispetto ai livelli standard e VPN che invece offrono una tutela completa della privacy online mettendo a disposizione degli utenti tantissime funzionalità avanzate. Un esempio in tal senso è la VPN Surfshark che protegge la tua posizione e i tuoi dati sensibili in ogni momento della navigazione sul web. Un servizio simile è l’ideale per un utente che ha conoscenze tecniche nella media ma che è comunque attento alla questione privacy. La VPN Surfshark è l’ideale per effettuare 4 attività molto comuni per un internauta medio.

Non stiamo parlando di nulla di trascendentale ma semplicemente: della comunicazione durante un viaggio o una vacanza, della visione di un film o serie tv censurato, dello smart working e della possibilità di fare acquisti online risparmiando. Come puoi renderti conto da solo si tratta di 4 attività molto frequenti e quasi quotidiane.

Comunicare durante un viaggio con una VPN

Sicuramente desideri restare in contatto con i tuoi cari durante una vacanza. Chi non vorrebbe essere libero di postare foto e ricordo sui social nel corso di un viaggio? Il problema è che in alcune aree geografiche i social sono bloccati e allora addio comunicazione con i propri amici. Anche in questo caso una VPN professionale e completa può esserti di aiuto in quanto ti permette di aggirare il problema. Potrai usare i social ovunque ti trovi con la garanzia che il tuo traffico resti crittografato.

Guardare un film con una VPN

Secondo utilizzo poco conosciuto della VPN riguarda la possibilità di guardare film e serie tv in tutta libertà. Forse non lo sai ma alcuni contenuti i determinati paesi sono soggetti a censura. Non bisogna andare in capo al mondo per imbattersi in limitazioni simili. Anche in Europa alcuni spezzoni di film possono essere censurati. Non vuoi perderti neppure un minuto della serie tv? Con una VPN professionale puoi guardare tutti i contenuti che vuoi da ogni parte del mondo.

Smart working con una VPN

La pandemia di coronavirus ha determinato un massiccio ricorso allo smart working anche in quei paesi profondamente arretrati su questo fronte come l’Italia. Se sei un professionista che opera online, una VPN professionale ti è indispensabile poiché protegge i tuoi dati da ogni tentativo di violazione della privacy. Anche se operi in mobilità, puoi proteggere i tuoi dati grazie ad una VPN che crittografa i dati a prescindere da dove ti trovi.

Risparmiare soldi con una VPN

Forse non lo sai ma se effettui acquisti online da alcuni paesi, determinati store potrebbero presentarti per primi i prezzi più alti. Con una VPN professionale e completa, questo rischio viene aggirato poiché, grazie al collegamento delle posizioni server di vari paesi, potrai vedere solo i prezzi migliori. Questo è un utilizzo della VPN poco noto ma certamente molto utile.