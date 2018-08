Terremoto in Molise, scossa avvertita anche in provincia di Napoli e in Puglia

Ancora una forte scossa di terremoto in centro Italia. Secondo le ultime notizie la scossa di terremoto è stata avvertita il 16 agosto 2018 intorno alle 20,20 in Molise dove dovrebbe esser stato l’epicentro. La scossa di terremoto è stata avvertita anche in provincia di Napoli e in provincia di Foggia. Dalla Campania alla Puglia è stata grande la paura di chi ha avvertito le scosse anche fuori dalla regione Molise. Per il momento, secondo le prime notizie dall’istituto dei terremoti, e le prime notizie delle agenzie stampa, la scossa dovrebbe esser stata di 5.9 anche se alcune fonti riferiscono 5.2. TERREMOTO IN MOLISE ULTIME NOTIZIE: L’EPICENTRO VICINO A CAMPOBASSO, LE NEWS DEL 16 AGOSTO 2018 Secondo i primi dati diffusi da Ingv, la magnitudo del sisma registrato alle 20.19 è di 5.2. Epicentro a Montecilfone, nella provincia di Campobasso, a una profondità di 9 km. Ancora non si hanno notizie di eventuali danni a cose o persone. #terremoto ML 5.2 ore 20:19 IT del 16-08-2018 a 4 km SE Montecilfone (CB) Prof=9Km https://t.co/8R853MD5lW — INGVterremoti (@INGVterremoti) 16 agosto 2018 Ecco sui social i messaggi di tutte le persone preoccupate per quello che sta succedendo: Scossa di terremoto 5.2 in Molise, alle 20:19 con epicentro Montecilfone (Campobasso) #Terremoto — askanews (@askanews_ita) 16 agosto 2018 Pare che le scosse siano state avvertite anche a Roma, oltre che in provincia di Napoli #UltimOra #Terremoto, Ingv: scossa in #Molise, magnitudo 5.2 avvertita anche a #Roma #Napoli e #Bari — Orietta Cicchinelli (@oriacicchinelli) 16 agosto 2018 #terremoto pic.twitter.com/lBnR4cwHm2 — simona aiuti (@Cicixa) 16 agosto 2018 Per il momento non si registrano notizie su danni o crolli. La paura è stata tanta, in strada molte persone. La forza del terremoto ha raggiunto anche le regioni vicine, si è trattato di una scossa molto forte alla quale, stando alle ultime news, ne sarebbero seguite anche delle altre meno forti. Il terremoto è stato distintamente avvertito anche a Roma, Napoli e in tutta la Campania. Paura anche a Rieti e nei comuni dell’Alto Velino già devastati dal sisma del 2016. Si tratta della scossa di questa entità in poche ore, dopo quella registrata il 14 agosto. Stampa

