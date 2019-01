Omicidio Stefania Crotti ultime notizie: la donna uccisa a martellate dall’amante del marito

E’ davvero un epilogo drammatico quello che arriva in questa domenica mattina di gennaio, quando c’è un omicidio poi, il finale è sempre tragico. La storia è quella di una donna scomparsa nel nulla: il marito lancia l’appello sui social non avendo sue notizie ma tutto tace fino a quando un cadavere carbonizzato non porta proprio a Stefania. E’ la storia di Stefania Crotti quella che vi stiamo raccontando oggi, inizia appunto con una denuncia di scomparsa e finita con un omicidio che riporta a galla rancori, bugie e menzogne. I carabinieri di Bergamo e Brescia hanno fermato Chiara Alessandri, 44enne di Gorlago (Bergamo). La vittima è Stefania Crotti, moglie dell’ex amante della fermata. Contro la Alessandri ci sarebbero dei pesanti indizi raccolti anche durante gli interrogatori. Pare che Stefania sia stata attirata in un garage per un appuntamento, non si conoscono al momento i dettagli di questa vicenda, ma la ricostruzione è questa. Stefania probabilmente si fidava o comunque mai avrebbe immaginato di poter rischiare la vita presentandosi a questo appuntamento. E invece la donna, dopo aver attirato Alessandra in questo luogo, l’avrebbe uccisa a martellate.

Poi avrebbe bruciato il suo cadavere nel tentativo di cancellare ogni prova di quello che aveva fatto.

OMICIDIO STEFANIA CROTTI ULTIME NOTIZIE: L’AMANTE DEL MARITO SAREBBE L’ASSASSINA

Sarà l’autopsia a chiarire come è stata uccisa Stefania Crotti ma si ipotizza che sia stata presa a martellate, visto che lo strumento è stato ritrovato (assieme a delle tenaglie) vicino al cadavere.

Secondo le indagini, la donna sarebbe stata abbandonata già morta nelle campagne di Erbusco, mentre la distruzione del corpo dato alle fiamme sarebbe avvenuta proprio nel luogo di ritrovamento del cadavere. Un’area molto vicina all’autostrada A4 da dove sarebbe arrivata la vettura usata per il trasporto della vittima.

Secondo quanto riferisce L’Eco di Bergamo, il marito di Alessandra e la donna fermata con l’accusa di omicidio avrebbero avuto una relazione in un periodo di crisi tra i due coniugi. Poi però l’uomo avrebbe deciso di chiudere la relazione provocando la gelosia della sua ex amante che sarebbe arrivata a uccidere per vendicarsi.

