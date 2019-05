Incendio sede Vigili del fuoco Mirandola: ci sono due morti, le ultime notizie

Notizie Flash-Si apre con una notizia di cronaca la mattina del 21 maggio 2019 per gli abitanti di Mirandola. Poche ore fa è stato appiccato un incendio nella sede dei vigili urbani di Mirandola, siamo in provincia di Modena. La cittadina, conosciuta da molti dopo il terremoto del centro Italia, questa volta finisce sulle prime pagine dei giornali per un fatto di cronaca nera. Purtroppo al momento il bilancio parla di due morti. Vediamo le ultime notizie.

MIRANDOLA, INCENDIO PRESSO LA SEDE DEI VIGILI URBANI: CI SONO DUE MORTI

Le ultime notizie da Mirandola: l’incendio sarebbe divampato intorno alle 3 di questa notte e il fumo avrebbe raggiunto anche le case dei residenti dello stabile, che nel sonno, non si sono probabilmente resi subito conto di quello che stava accadendo. Sedici le persone intossicate in modo lieve, secondo quanto riferiscono i media locali. Ci sarebbero, come detto in precedenza, due morti e tre persone sarebbero ricoverate in gravi condizioni in ospedale.

Secondo alcuni media locali, la persona che avrebbe appiccato l’incendio sarebbe stata già presa. Ma questa è solo una indiscrezione che al momento non viene confermata dalle forze dell’ordine che, in via ufficiale, non hanno ancora dichiarato nulla in merito all’incendio.

Al momento le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono ancora sul posto per effettuare i rilievi del caso e comprendere meglio quello che è accaduto. Ripetiamo che, secondo quanto riferiscono alcune fonti, la persona che avrebbe appiccato il rogo, sarebbe stata già arrestata ma in via ufficiale, non ci sono comunicazioni di questo genere. Attendiamo quindi una nota ufficiale da parte delle forze dell’ordine in merito all’arresto del responsabile del rogo.

Della sede dei vigili del fuoco è rimasto ben poco, probabilmente la persona che ha appiccato il rogo voleva proprio provocare dei danni in questo senso.