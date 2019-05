Milano bambino trovato morto in casa: padre dà l’allarme poi scompare

Notizie Flash-Una brutta notizia di cronaca nera quella che arriva la mattina del 22 maggio 2019 da Milano. Il cadavere di un bambino è stato ritrovato dopo una segnalazione arrivata alle forze dell’ordine. Il piccolo è stato ritrovato morto in casa, per lui non c’è stato nulla da fare. Al loro arrivo, i soccorritori e le forze dell’ordine hanno solo potuto constatare il decesso.

MILANO ULTIME NOTIZIE: RITROVATO IL CADAVERE DI UN BAMBINO DI DUE ANNI IN CASA, SI CERCA IL PADRE

Sono ancora pochissime le notizie in merito alla triste storia del bambino di due anni che è stato trovato morto all’interno di un appartamento, al piano rialzato, in via Ricciarelli 22, nella periferia ovest di Milano. Secondo quanto appreso finora, sul corpo sono stati trovati evidenti segni di violenza e i paramedici hanno solo potuto constatare il decesso del piccolo. Sul pianerottolo tracce di sangue. A chiamare i soccorsi è stato il padre del bambino, ma all’arrivo della polizia c’era soltanto la madre, una donna croata di 23 anni. Le indagini si stanno concentrando proprio sul padre, un 25enne italiano, che al momento non è reperibile. Non ci sarebbero tracce, al momento, dell’uomo che potrebbe avere qualcosa a che fare con la morte del bambino. Le indagini vanno avanti e ovviamente nelle prossime ore si cercherà di capire cosa è successo davvero al piccolo. La mamma del bambino potrebbe aiutare, con la sua testimonianza, le forze dell’ordine, a capire chi ha fatto del male al bambino e perchè. Per il momento però non ci sono altre informazioni su questa storia.

