Giusy Pepi torna dalla sua famiglia: a Pomeriggio 5 le ultime notizie

La storia di Giusy Pepi è stata al centro di molte puntate di Pomeriggio Cinque, oltre che della cronaca nazionale visto che, la donna è stata cercata ovunque. E proprio grazie all’interesse dei media, la donna è stata ritrovata da una volontaria che ha riconosciuto il volto della donna vista in tv. Oggi Giusy Pepi è di nuovo con la sua famiglia e ha voluto raccontare la sua storia da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Giusy si era allontanata da casa in un momento di difficoltà e aveva vissuto anche per strada.

La conduttrice quindi ha ripercorso i momenti più importanti di questa vicenda annunciando che c’è una bella novità per tutti. Giusy infatti sta bene ed è tornata a casa. “Sono felicissima di vedervi tutti insieme in quella cucina soprattutto per i tuoi figli” ha commentato Barbara d’Urso. “Io sono felicissima di esser ritornata con la mia famiglia, soprattutto con i miei figli” ha commentato la donna che si era allontanata da casa in autunno.

Barbara quindi mostra anche le immagini del ritrovamento di Giusy che stata riconosciuta anche da una spettatrice di Pomeriggio Cinque che ha subito inviato delle segnalazioni al programma e alle forze dell’ordine.

Anche il figlio di Giusy, che tra l’altro era stato accusato di aver picchiato sua madre ( accuse smentite) si dice felicissimo di questo ritorno di sua mamma a casa. Le telecamere di Pomeriggio Cinque hanno inoltre seguito la figlia 18enne di Giusy e Davide che pochi giorni fa ha festeggiato il suo compleanno. Nel video abbiamo visto anche Giusy ballare felice insieme a suoi figli e festeggiare insieme a loro questo compleanno.

“Che bello vedere Giuseppe che ballava con la sua mamma” ha commentato Barbara raccomandandosi con la mamma siciliana. Giusy ha anche voluto aggiungere: “Davide non mi ha mai picchiato. Io mi sono voluta vendicare di lui e quindi ho detto che mi aveva picchiata ma non è così“.

“Noi ci crediamo e ci fidiamo di Davide, e ci sono i figli che sorvegliano” ha detto la conduttrice. “Ricordiamo che Giusy non ha fatto una cosa leggera anche se ovviamente, se è scappata ha avuto un motivo” ha dichiarato la d’Urso. “Cerchiamo di dimenticare tutto” ha detto Davide. E la conduttrice ha ricordato: “Le donne non si toccano con un fiore ma Giusy, se mai fosse, scrivici e ti rispondiamo ma non ce ne sarà bisogno“.