Roma, cadavere carbonizzato trovato in strada a Trigoria: si indaga sull’accaduto

A Roma un cadavere carbonizzato è stato trovato in strada a Trigoria. E’ accaduto verso le ore 23 di ieri, 3 giugno 2019, all’altezza del civico 251, in via Trigoria, dopo i campi sportivi. Secondo quanto si apprende, un passante avrebbe visto il corpo e allertato le forze dell’ordine. Si trovava nei pressi di alcuni sacchi dell’immondizia accatastati tra loro. Ha dunque intravisto la sagoma di un uomo. Non è chiaro se anche i rifiuti fossero in fiamme. Il cadavere sarebbe di una persona di sesso maschile ma non si conosce ancora l’identità della vittima. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato e i vigili del fuoco, che hanno provveduto dunque ad accertare la presenza di un cadavere carbonizzato.

ROMA, CADAVERE CARBONIZZATO TROVATO IN STRADA A TRIGORIA: ECCO COSA E’ ACCADUTO

La polizia ha provveduto a svolgere i rilievi scientifici necessari. Attualmente si cerca di comprendere la dinamica dell’accaduto. Come è finito lì quel corpo carbonizzato? Chi lo ha portato in quel luogo, vicino all’immondizia? Chi è la vittima? Perché il cadavere è carbonizzato? La morte è avvenuta prima del rogo oppure ne è la conseguenza? Questi sono alcuni degli interrogativi a cui bisognerà trovare una risposta.

Al momento, viste le scarse informazioni, tutte le ipotesi sono sul tavolo e vengono prese in considerazione dagli inquirenti. Si cercano eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza della zona in cui è stato trovato il cadavere in strada, precisamente a Trigoria, a Roma. Si tratterebbe però di una zona di campagna. Date le modalità dei fatti, non si esclude che possa essersi trattato di un omicidio per un regolamento di conti legato forse al traffico di droga o alla prostituzione. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.