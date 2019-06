Inter, furto in casa di Perisic: rubati 80mila euro

Inter, furto in casa di Perisic rubati 80mila euro. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, quando il calciatore croato si è recato presso il comando provinciale dei carabiniari di Milano, in via Moscova. Ha presentato una denuncia per furto. Ma cosa è accaduto? A quanto pare, dai cassetti dell’abitazione del calciatore dell’Inter, mancherebbero tre orologi di valore complessivo di poco superiore agli 80mila euro. Il furto sarebbe avvenuto all’interno del suo appartamento nel Bosco Verticale. Qui Perisic vive con sua moglie. Scopriamo dunque cosa è accaduto a Ivan Perisic e cosa è stato sottratto da casa sua.

A mancare in casa del calciatore, nel Bosco Verticale, sono tre orologi di grande valore. Uno di questi è un Rolex da donna, in acciaio e oro, il cui valore è di circa 20mila euro. Qualcuno avrebbe sottratto al calciatore dell’Inter anche un orologio da uomo Hublot, modello Big bang steel Ceramic, che era stato acquistato in Germania. Il pezzo forte però è un Audemars Piguet, un orologio da donna Carolina Bucci in edizione limitata. Il valore dell’orologio è di 50mila euro.

Il calciatore dell’Inter Perisic è stato lontano da casa sua da fine maggio per poi rientrare mercoledì. Era impegnato nelle qualificazioni ai campionati europei della Croazia. Al rientro la moglie, guardando nei cassetti della loro casa milanese, si è resa conto dell’assenza degli orologi. A quanto pare chi ha provveduto al furto è andato mirato proprio su questi oggetti preziosi, lasciando invece soldi in contanti e altri oggetti preziosi presenti nell’appartamento di Perisic. A stupire è il fatto che non ci fossero segni di infrazione, e che per entrare nel Bosco Verticale ci sono dei controlli molto scrupolosi.

Le persone che vivono nel palazzo possono lasciare copia delle loro chiavi al servizio di portineria, attivo 24 ore al giorno. Le chiavi possono essere consegnate solamente a persone autorizzate dai condomini, che devono firmare su un registro. Pare che l’unica persona ad avere l’autorizzazione ad entrare in casa di Perisic e la moglie fosse una domestica, che in loro assenza sarebbe entrata in casa due volte. Si tratta di una persona che presta servizio un paio di volte a settimana presso l’abitazione del calciatore, e di cui la coppia si fida. Saranno ora solo le indagini a stabilire cosa possa essere accaduto in casa di Perisic e chi abbia messo a segno il furto dei tre orologi.