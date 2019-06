Ristoranti etnici irregolari: controlli in tutta Italia

Ristoranti etnici irregolari, arriva la scoperta dopo i controlli in tutta Italia. I ristoranti etnici sono ormai una realtà affermata nel nostro Paese, anche molto apprezzata dagli italiani. Ma bisogna prestare attenzione a dove si mangia, per non rischiare seri problemi di salute. I controlli dei Nas dei carabinieri, che sono stati svolti su tutta l’Italia sia per quanto riguarda i ristoranti etnici che i depositi di alimenti che arrivano dall’estero, hanno fatto emergere un quadro preoccupante. Sono state trovate irregolarità in 242 strutture, che sono quasi la metà di tutti i locali ispezionati nel corso di questa operazione. Vediamo cosa hanno trovato i Nas.

RISTORANTI ETNICI IRREGOLARI E PERICOLOSI PER LA SALUTE: CONTROLLI IN TUTTA ITALIA DA PARTE DEI NAS DEI CARABINIERI

In molte strutture controllate, 242 sul totale, sono state trovate diverse irregolarità con rischi per la salute dei consumatori. Sono stati rinvenuti cibi scongelati e ricongelati, alimenti scaduti, mancata osservanza delle norme igieniche, importazioni vietate, etichette non comprensibili. A quanto pare, i problemi maggiori si riscontrano proprio nei ristoranti etnici. Quelli maggiormente a rischio sono gli “all you can it“. Si tratta di quei posti in cui si paga una quota fissa e si può mangiare tutto ciò che si vuole.

SEQUESTRATI ALIMENTI A RISCHIO E CHIUSE ALCUNE ATTIVITA’: SCOPERTI LOCALI ABUSIVI E CUCINE IN PESSIMO STATO

In percentuale, i ristoranti etnici irregolari sono il 48% del totale dei posti controllati dai Nas. Sospese o addirittura chiuse sono state 22 attività. Le violazioni di legge riscontrate sono 477 e sono state poste sotto sequestro ben 128 tonnellate di cibo. Per quanto riguarda i depositi di alimenti, la situazione è comunque critica. La percentuale di quelli in cui sono state registrate irregolarità, è pari al 41%. Sono stati sequestrati prodotti vegetali, ittici e di carne per 128 tonnellate. Tali alimenti presentavano delle irregolarità che non ne rendono idoneo il consumo per i cittadini. Molti prodotti non sono infatti tracciabili, e inoltre lo stato di conservazione non è risultato idoneo.

Ma non finisce qui, perché nel corso dei controlli i Nas sono venuti a conoscenza di magazzini abusivi dove avveniva lo stoccaggio dei prodotti, ma anche di cucine in condizioni igienico-sanitarie pessime. Anche gli ambienti non erano a norma, sia per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, sia per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e sanitari. E’ fondamentale che i prodotti alimentari venduti o serviti in un ristorante rispettino determinate norme per evitare problemi alla salute dei cittadini.