Bergamo, carabiniere travolto e ucciso al posto di blocco da un uomo ubriaco

In provincia di Bergamo, la scorsa notte, un carabiniere è stato travolto e ucciso al posto di blocco da un uomo ubriaco. E’ accaduto nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno 2019. La vittima è Emanuele Anzini, 41 anni, che prestava servizio per il nucleo Radiomobile della Compagnia di Zogno. Era originario di Sulmona. Nella notte stava effettuando un posto di blocco presso Terno d’Isola. Un normale turno che si è trasformato in tragedia facendogli perdere la vita. Ad ucciderlo è stato un 34enne, molto probabilmente ubriaco alla guida della sua automobile. Si tratta di un uomo residente a Sotto il Monte. E’ stato arrestato e su di lui pende l’accusa di omicidio stradale.

CARABINIERE TRAVOLTO E UCCISO AL POSTO DI BLOCCO IN PROVINCIA DI BERGAMO, IL CONDUCENTE DELLA VETTURA ERA UBRIACO?

Si ipotizza che il 34enne alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso il carabiniere potesse essere ubriaco. Sono in corso gli accertamenti per stabilire se fosse o meno in stato di ebbrezza al momento del drammatico incidente. La Polizia stradale sta cercando di raccogliere tutti gli elementi necessari per le indagini, al fine di ricostruire la dinamica dei fatti. Pare che il carabiniere sia morto sul colpo a seguito dell’impatto. Una volta travolto dall’auto, sarebbe stato trascinato per diversi metri dall’auto.

CARABINIERE TRAVOLTO E UCCISO MENTRE ERA IN SERVIZIO, LA DINAMICA DEI FATTI

I fatti sono avvenuti in via padre Albisetti. Si tratta della strada provinciale che collega Presezzo e Bonate Sopra a Sotto il Monte. A quanto pare l’incidente è avvenuto poco prima delle 3 di notte. Un’utilitaria è piombata addosso all’uomo trascinandolo per una cinquantina di metri. Il 34enne, accusato ora di omicidio stradale, è un cuoco. Pare avesse già precedenti per guida in stato di ebbrezza e non si esclude che fosse ubriaco al volante anche la scorsa notte. Lo scorso anno al 34enne era stata tolta la patente proprio per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. Il carabiniere Emanuele Anzini, morto mentre era in servizio ad un posto di blocco, lascia una figlia che vive in Abruzzo, sua regione di origine. Il comandante provinciale si è espresso sulla tragica scomparsa del carabiniere, definendolo “un’ottima persona e un ottimo elemento“. A pronunciarsi sull’accaduto è stato anche Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, che ha detto: “Oggi purtroppo piangiamo un servitore dello Stato, un servitore di tutti noi, ammazzato mentre faceva il suo dovere garantendo la nostra sicurezza“. Calderoli ha poi dichiarato: “Oggi è il giorno del dolore e non delle polemiche, ma riflettiamo tutti sulle conseguenze tragiche di chi si mette al volante sotto effetto di alcool o stupefacenti“.