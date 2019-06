Como, morto 25enne accoltellato alla festa di paese

A Veniano, in provincia di Como, è morto un 25enne accoltellato alla festa di paese. Si trovava in un parco con altri amici quando sarebbe nata una lite per motivi futili, che avrebbe portato alla tragica aggressione del ragazzo. La vittima è Hans Junior Krupe, nato nel comasco da genitori olandesi e cresciuto proprio a Veniano. Il giovane è stato ferito gravemente, probabilmente da una sola coltellata. E’ stato soccorso sul posto e poi trasportato presso l’ospedale Sant’Anna ma non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

COMO, MORTO 25ENNE ACCOLTELLATO DURANTE LA FESTA DI PAESE: SAREBBE STATO COLPITO ALLA SCHIENA PER UNA LITE NATA DA MOTIVI FUTILI

I fatti sono accaduti in occasione delle festa di Giugno Venianese, che si è trasformata in tragedia. Ad uccidere Hans Junior Krupe potrebbe essere stato un altro giovane, un italiano, individuato nella notte dalle forze dell’ordine e interrogato a lungo. I fatti sono avvenuti poco dopo le ore 22. Il 25enne, insieme ai suoi amici, si trovava vicino ad una fontanella nel parco del Municipio. Stavano giocando con l’acqua quando forse hanno bagnato l’aggressore con qualche spruzzo. Tanto potrebbe essere bastato perché l’altro ragazzo agisse dando una coltellata a Krupe. Il 25enne si era recato in quella zona del parco, non illuminata, perché doveva incontrare qualcuno che conosceva. Questo è quanto hanno dichiarato i suoi amici.

IL TENTATIVO DI RIANIMARE IL RAGAZZO E LA CORSA IN OSPEDALE PRIMA DELLA TRAGICA MORTE

Le persone presenti hanno raccontato di aver capito che fosse successo qualcosa si brutto vedendo alcuni ragazzi scappare a seguito dell’aggressione. Non ci sono state però delle urla. Il 25enne è rimasto a terra cosciente. Non era però in grado di chiedere aiuto. Una ragazza racconta di essersi avvicinata per capire cosa fosse accaduto, e di averlo visto sporco di sangue. Il ragazzo si è trascinato presso gli spogliatoi del campo sportivo prima dell’intervento dei soccorritori. L’aggressore lo avrebbe colpito alla schiena. potrebbe trattarsi di un giovane interrogato per diverse ore dai carabinieri. Attualmente però non sono state prese delle misure restrittive nei suoi confronti. Ora le forze dell’ordine continuano il loro lavoro al fine di comprendere l’esatta dinamica dei fatti e soprattutto chi sia il colpevole. E’ probabile che qualcun altro abbia visto qualcosa ieri sera e dunque potrebbero emergere dettagli importanti per le indagini. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda che arriva dalla provincia di Como.