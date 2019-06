Prima prova maturità 2019 news: tutte le possibili tracce scelte per l’esame dal ministero

19 giugno 2019 giorno di maturità per gli studenti che dovranno sedersi e affrontare la prima prova dell’esame in aula o nei corridoi delle loro scuole! Tutto pronto quindi per la prima prova e mentre alcuni studenti ripassano sui libri, altri invece cercano on line quelle che potrebbero essere le tracce scelte dal ministero. Ovviamente non c’è al momento nessuna certezza: nessuno, se non la squadra che ha preparato l’esame per il ministero, conosce le possibili tracce di questo esame di maturità 2019. Pare, tra l’altro che il ministro Bussetti in persona, poche ore fa abbia persino chiesto di cambiare una delle tracce che erano state già scelte per l’esame di domani.

Occhio inoltre alle fake news, pare che molti ragazzi pensano di poter trovare on line, prima che l’esame abbia inizio, le tracce della prima prova di italiano. E’ chiaro che non sarà possibile: il plico è al sicuro e solo domani mattina, in tutte le scuole, dopo la diffusione a livello nazionale delle password, ci sarà modo di leggere tutte le tracce.

MATURITA’ 2019 IL TOTO TRACCIA: ECCO I TEMI PIU’ GETTONATI CHE POTREBBERO USCIRE PER LA PRIMA PROVA

Se quindi non ci sono certezze, ci sono ipotesi e in alcuni casi anche speranze. Gli studenti sono alle prese con il ripasso dell’ultimo momento e nel tentativo di capire quale potrebbe essere il tema argomentativo proposto dal ministero, oppure il tema di attualità o magari l’analisi del testo, continuano a visitare i siti dedicati al mondo degli studenti, che sono in continuo aggiornamento . Ribadiamo però, che al momento, non ci sono certezze.

Ricordiamo che per la maturità 2019, cambiano anche le possibili scelte. Gli studenti che affronteranno il 19 giugno 2019 l’esame potranno scegliere tra: analisi del testo, tema di attualità e tema argomentativo.

Gli studenti sono sicuri che tra i temi di questa maturità 2019 non dovrebbe esserci il tema sui migranti: nessuna riflessione sulla immigrazione; inoltre non dovrebbero esserci anche delle tracce che invece riguardano il rapporto tra giovani e video giochi. Pare che nelle simulazioni questi temi siano già usciti per cui i ragazzi li escludono. Tendono a escludere anche Umberto Eco, per esempio. Nonostante la messa in onda della serie tv Il nome della rosa in onda sulla Rai quest’anno, Eco è uscito nel 2016, per cui non ci sarà. Pirandello, Leopardi, Pascoli sono usciti spesso nelle simulazioni e gli studenti tendono a escludere questi autori.

Quali potrebbero essere invece i temi di questa maturità 2019? I ragazzi che devono affrontare la prima prova domani, pensano che probabilmente il ministero abbia scelto una traccia dedicata alle problematiche ambientali, magari con dei riferimenti alla esperienza personale di Greta. Molti studenti puntano anche sul bullismo e sul cyber bullismo. Purtroppo l’attualità ha portato alla luce dei casi che hanno invitato tutti a riflettere, tra gli ultimi la morte di un uomo a Manduria bullizzato per mesi da un gruppo di ragazzini che postavano i suoi video on line.

Altra traccia favorita tra gli studenti per la prima prova 2019 è quella sul 90esimo anniversario dalla nascita di Anna Frank: dopo tutto il Ministro Bussetti ha ribadito più volte che la storia c’è ed è presente in maniera trasversale in parte delle tracce dello scritto . Per quello che riguarda un evento più recente ma sicuramente di grandissimo impatto per la sua importanza, ritroviamo l’anniversario dell‘allunaggio, avvenuto esattamente 50 anni fa.

Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che affronteranno il loro esame di maturità domani!