Nocera Inferiore, bimba di otto mesi muore in ospedale: era piena di lividi

Solo le indagini delle forze dell’ordine potranno rivelare quello che è successo alla piccola di otto mesi arrivata questa notte all’ospedale di Nocera Inferiore e morta poco dopo il ricovero. I medici, quando hanno visto la piccola, non hanno potuto fare a meno di notare i lividi che c’erano sul suo corpo. Per capire se siamo di fronte a una tragedia, a un incidente o all’ennesimo caso di maltrattamento su minori, bisognerà attendere le prossime ore quando le indagini daranno altri dettagli sui fatti accaduti. Ma nel frattempo dai vicini di casa della piccola arrivano dei racconti che lasciano pensare al coinvolgimento dei genitori della bambina in questa storia. Secondo quanto hanno riferito alcuni vicini, come riportano i giornali campani , in casa c’erano spesso litigate molto violente.

Indagano sul caso gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Salerno e quelli del commissariato di Nocera Inferiore, che hanno ascoltato i genitori della bimba e i vicini di casa a Sant’Egidio del Monte Albino.

BAMBINA DI OTTO MESI MORTA IN OSPEDALE DOPO IL RICOVERO A NOCERA INFERIORE: CORPO PIENO DI LIVIDI

Secondo il racconto dei vicini dei casa della famiglia, la mamma era spesso vittima di maltrattamenti da parte di suo marito che l’avrebbe picchiata in diverse occasioni. I vicini raccontano anche dei problemi con la droga del padre. E hanno anche dichiarato di aver sentito spesso piangere sia la piccola che il suo fratellino, un bambino di due anni. I vicini puntano il dito anche contro il comune che era a conoscenza di quello che succedeva nella famiglia, pare che il padre della piccola fosse ricoverato in una comunità dalla quale era scappato qualche tempo fa. Nei prossimi giorni chiaramente, tutte le persone coinvolte in questa storia daranno le loro spiegazioni dei fatti anche per capire a chi vanno attribuite le responsabilità.

La piccola è arrivata in ospedale accompagnata dai genitori. I dottori hanno subito notato dei lividi sul suo corpicino tanto da avvertire le forze dell’ordine. Lunedì dovrebbero esserci maggiori dettagli su questa vicenda: sul corpicino della piccola infatti viene effettuata in queste ore l’autopsia. Secondo quanto riferisce Il Mattino, la piccola non aveva solo dei lividi ma anche delle lesioni su alcune parti del corpo che lascerebbero pensare a dei maltrattamenti subiti.