La piccola Jolanda morta strangolata a otto mesi: dubbi anche sulla madre

Che cosa è successo davvero alla piccola Jolanda? Purtroppo negli ultimi mesi abbiamo dovuto raccontare storie che mai avremmo voluto narrare. Storie di padri che uccidono i loro figli, storie di madri che restano a guardare. E a quanto pare potrebbe esser successo lo stesso alla piccola Jolanda la bambina di otto mesi morta dopo il ricovero in ospedale a Nocera Inferiore. I medici, vedendo i lividi e le lesioni sul corpo della piccola arrivata in ospedale insieme a sua madre e a suo padre, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I segni sul corpicino della piccola di otto mesi non lasciavano molti dubbi sul fatto che fosse stata maltrattata. E le indagini adesso dovranno dare tutte le risposte del caso. Nelle ultime ore, stando a quelle che sono le indiscrezioni sulle indagini, pare che i sospetti di chi indaga si stiano concentrando anche sulla madre che non sarebbe completamente all’oscuro di quanto accaduto alla sua bambina.

LA PICCOLA JOLANDA UCCISA A OTTO MESI: SAREBBE STATA STRANGOLATA

La piccola Jolanda non sarebbe morta in seguito a un incidente ma sarebbe stata uccisa. Le news su questa vicenda vengono riferite oggi da media autorevoli come Il Mattino. Dall’autopsia eseguita dai medici legali Rosanna di Concilio e Giuseppe Consalvo emergerebbe la morte violenta della bambina; secondo quanto scrive Il Mattino, confermano la morte violenta, la piccola sarebbe stata strangolata. Ora sono attesi i risultati istologici degli organi. Gli accertamenti potrebbero aggravare la posizione della madre, Imma Monti, indagata a piede libero per concorso in omicidio.

In cella, accusato di omicidio volontario aggravato, rimane il padre della piccola, Giuseppe Passariello, 37 anni. Secondo quanto si apprende, l’uomo stava cercando di scappare quando è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo avrebbe detto che non scappava per paura di quanto successo ma per procurarsi una dose in quanto era in una fase di astinenza.

Imma e Giuseppe nelle ultime ore hanno fornito diverse versioni sui fatti e su quello che è successo alla piccola Jolanda nelle sue ultime ore di vita. Si sarebbero poi accusati a vicenda.