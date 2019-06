I figli di Roberta Ragusa a Quarto Grado difendono Antonio Logli: ecco la loro tesi

Per la prima volta in televisione parla anche la figlia di Antonio Logli e Roberta Ragusa, Alessia, diventata ormai maggiorenne e lo fa nella puntata di Quarto Grado del 28 giugno 2019. A pochi giorni dalla decisione della Cassazione che potrebbe condannare in maniera definitiva il loro papà, oppure riaprire questa vicenda scrivendo un altro finale, Alessia e Daniele, decidono di raccontare quello che è il loro pensiero sulla scomparsa di Roberta. Daniele era stato già ospite di Quarto Grado e aveva ribadito la sua posizione: crede totalmente all’innocenza di suo padre e sa che il Logli non ha nulla a che fare con la scomparsa di Roberta. Per i figli della donna scomparsa da Gello nel gennaio del 2013, potrebbe esserci un’altra tesi. I ragazzi infatti, come possiamo comprendere anche dalle parole di Alessia Logli, sono convinti che Roberta non si sia allontanata di casa in modo volontario. Pensano entrambi che la loro mamma non li avrebbe mai lasciati da soli. Allo stesso tempo però pensano che Antonio non sia coinvolto in questa storia e sono dalla sua parte.

E allora che cosa sarebbe successo a Roberta quella maledetta sera? E’ questa la grande domanda alla quale i figli della Ragusa probabilmente in questi anni si sono dati la loro risposta.

I FIGLI DI ROBERTA RAGUSA DALLA PARTE DI LOGLI: ECCO LA LORO TESI

Credendo quindi nell’innocenza del loro papà, che tra l’altro proprio in una diretta di Quarto Grado aveva giurato sul bene che vuole ai suoi figli di non avere nulla a che fare con la scomparsa o con il possibile omicidio di Roberta, i ragazzi in questi sei anni hanno provato a pensare cosa possa esser successo alla loro mamma. E una risposta se la sono data: credono infatti che Roberta sia stata presa da qualcuno, sequestrata e che non abbia avuto modo di tornare a casa. Non sanno neppure se Roberta sia stata uccisa o se possono sperare di riabbracciarla prima o poi. Ma sono convinti che il loro papà non ha nulla a che fare con questa storia.

Alessia commenta così la possibilità che suo padre venga condannato: “Non ci ho ancora pensato, non ci voglio pensare. Io starò dalla sua parte sempre, qualsiasi cosa succeda”.