Vicenza, il mistero della studentessa di 23 anni trovata morta in strada

In provincia di Vicenza è mistero sulla studentessa di 23 anni trovata morta in strada sabato scorso. La vittima E’ Giulia Pranovi, una studentessa di Valdagno, in provincia di Vicenza. Alcuni passanti hanno visto il suo corpo in strada, privo di vita, nella mattinata di sabato. Si trovava nei pressi del palazzetto dello sport di Valdagno, Gino Soldà. Sono stati contattati i soccorsi che, giunti sul luogo in cui giaceva il corpo della ragazza, non hanno potuto fare nulla per salvarla. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano e dunque Giulia è stata dichiarata morta.

GIULIA PRANOVI: LA STUDENTESSA TROVATA MORTA IN STRADA A VALDAGNO, IN PROVINCIA DI VICENZA

La morte di Giulia Pranovi, a soli 23 anni, è avvolta nel mistero. Non si sa cosa abbia provocato il decesso della giovane studentessa e da quanto fosse morta quando è stata trovata. Attualmente i carabinieri di Valdagno si stanno occupando delle indagini. Ciò che si cerca di fare in queste ore è raccogliere quante più testimonianze possibili. Probabilmente si procede nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita della 23enne. Inoltre si sta procedendo alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area in cui è stata ritrovata la studentessa.

STUDENTESSA TROVATA MORTA IN STRADA: CHIESTA L’AUTOPSIA SUL CORPO DELLA 23ENNE

Ciò che è emerso da una prima analisi sul corpo della vittima, Giulia Pranovi sarebbe morta a causa di un arresto cardiocircolatorio. La procura ha richiesto l’autopsia sul cadavere. Bisogna comprendere cosa abbia causato il malore e solamente un’analisi più approfondita potrà svelare la verità sull’accaduto. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.