Antonio Logli condannato: sapremo mai cosa ne è stato di Roberta Ragusa?

Per i giudici non ci sono dubbi: appello inammissibile, Antonio Logli deve andare in carcere e pagare per l’omicidio di sua moglie, Roberta Ragusa e l’occultamento di cadavere. Il 10 luglio 2019 si scrive quindi una pagina importantissima di questa vicenda. Antonio Logli è stato portato in carcere, a Livorno, per poi essere trasferito, quando nessuna telecamera sarà lì ad aspettarlo, a Pisa. Una sentenza che condanna quindi l’uomo per l’omicidio di sua moglie ma che non ci spiega che cosa è successo a Roberta Ragusa. Lo farà Antonio Logli? Difficile. Continua infatti a proclamarsi innocente, continua a ribadire di non aver nulla a che fare con la morte di sua moglie o con la scomparsa, visto che in casa Logli aleggia ancora quella flebile ipotesi di una fuga della donna. Pensano tutti che Antonio sia innocente, pensano tutti che Roberta se ne sia andata o che qualcuno l’abbia portata da qualche parte. Ma dove, come e quando nessuno riesce a spiegarlo.

ANTONIO LOGLI CONDANNATO: 20 ANNI DI CARCERE MA LA VERITA’ SU ROBERTA NON C’E’

Ed è questo il grande dubbio dopo la condanna a 20 anni per il Logli. Sapremo mai che fine ha fatto la mamma di Gello così legata ai figli tanto da andare a scuola per parlare con gli insegnanti anche quando non era previsto? La mamma che viveva per Daniele e Alessia, la mamma che non li avrebbe lasciati per niente al mondo. Sapremo mai che fine ha fatto una donna tradita che aveva scoperto il tradimento di suo marito e che forse aveva anche capito che era Sara l’altra donna?

La speranza dei familiari di Roberta, delle sue cugine che hanno sempre lottato per la verità adesso è questa: vogliono sapere che fine ha fatto Roberta. La sensazione è che purtroppo, non troveranno mai la mamma di Gello.