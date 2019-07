E’ morto anche Simone il cuginetto di Alessio falciato dal Suv a Vittoria

Purtroppo una bruttissima notizia arriva dalla Sicilia nello stesso giorno in cui Vittoria, piccolo centro nel ragusano, ha dato il suo addio ad Alessio, il bambino di 11 anni morto dopo esser stato falciato da un pirata della strada mentre era in compagnia del cuginetto e di altri bambini. Il piccolo Simone, che era insieme ad Alessio nella sera del dramma, ha lottato in ospedale per sopravvivere. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvargli la vita, provando anche l’amputazione delle gambe. Ma il piccolo Simone non ce l’ha fatta. Oggi, nei giorni del funerale di Alessio, Vittoria piange una seconda vittima innocente di un uomo drogato e ubriaco a bordo di un Suv per le strade siciliane.

Simone aveva 12 anni, era stato operato all’ospedale di Messina dove è morto poche ore fa.

MORTO IL PICCOLO SIMONE DOPO ALESSIO: BAMBINI TRAVOLTI DA UN SUV A VITTORIA

Il bambino era ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina. “Al suo arrivo avevamo già giudicato le sue condizioni gravissime. Abbiamo tentato in tutti i modi di salvarlo, ma ogni terapia non è bastata a farlo rimanere in vita. Siamo rammaricati”, afferma Eloise Gitto, direttrice del reparto.

Più di 3000 persone hanno detto addio al piccolo Alessio nel giorno del suo funerale. Un dolore troppo grande per i genitori dei bambini che hanno visto i loro figli venire travolti da una macchina impazzita proprio di fronte ai loro occhi. Non hanno potuto fare nulla, purtroppo. Oggi chiedono giustizia e sperano che le persone coinvolte in questa storia, paghino le loro colpe. Due vittime innocenti sono morte, due vite spezzate senza un perchè.

“Oggi Alessio è con noi – ha detto il Vescovo- e lo sarà sempre. Il suo sacrificio non resti vano”. Purtroppo però nelle prossime ore la comunità si dovrà stringere intorno alla famiglia di Simone, nel giorno del suo funerale.