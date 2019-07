Papà getta la figlia dal balcone: mamma Agnese prova a rianimarla ma per Ginevra non c’è nulla da fare

La storia che arriva da San Gennaro Vesuviano ve l’abbiamo raccontata ieri, e oggi purtroppo si aggiungono nuovi tasselli alla vicenda. Racconti che lasciano sgomenti. La piccola Ginevra aveva solo sedici mesi, è stata uccisa dal suo papà che ha gettato la bambina dal balcone del secondo piano della sua casa e poi ha cercato di togliersi la vita, buttandosi a sua volta dal palazzo. Per la piccola non c’è stato nulla da fare, lui invece si trova in ospedale. Una storia che ha scosso moltissimo l’opinione pubblica e che oggi si arricchisce di particolari. Non sappiamo se mamma Agnese abbia fatto in tempo a rendersi conto di quello che stava accadendo, secondo una prima ricostruzione il padre di sua figlia, dal quale si stava separando, le avrebbe chiesto di andare in un’altra stanza. Ma Agnese si sarebbe subito resa conto di quello che stava succedendo e avrebbe cercato di salvare la sua bambina. Sarebbe corsa per le scale, avrebbe visto la sua piccola creatura sola, indifesa, su quell’asfalto freddo e scuro. E lei, che è un medico, avrebbe cercato di fare di tutto per salvare la sua bambina, senza purtroppo riuscirci. E’ un dramma, è una tragedia che ha segnato la vita di mamma Agnese per sempre.

LA STORIA DELLA PICCOLA GINEVRA UCCISA DA SUO PADRE A 16 MESI

La piccola non si è salvata, nè mamma Agnese nè i medici arrivati sul posto dopo pochi minuti hanno potuto fare qualcosa per lei.

Pare che a provocare tutto questo, sia stato un litigio avvenuto la notte prima. Salvatore non voleva separarsi da sua moglie, almeno stando alle prime indiscrezioni emerse su questa vicenda. Non voleva che tutto cambiasse e ha pensato di punire sua moglie con un gesto che non ha nessuna spiegazione.

Sarà forse l’imprenditore a spiegare il perchè di tutto questo. Al momento è in ospedale dove è stato operato alla colonna vertebrale ma non è in pericolo di vita. Al momento, pare non abbia detto nulla a chi indaga.