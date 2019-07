Matrimonio con rissa e coltellate vicino Roma: tra gli invitati c’era anche il ministro Trenta

Un matrimonio è finito con rissa e coltellate e tra gli invitati era presente anche il ministro Trenta, in compagnia del marito. I fatti risalgono al pomeriggio di sabato 27 luglio 2019, quando si stava festeggiando normalmente un matrimonio a Rocca di Papa, vicino Roma, presso il ristorante La Foresta. Ad un certo punto però qualcosa deve essere andato storto tra lo staff del ristorante ed è partita una violenta rissa tra camerieri, consumata proprio nel giardino in cui stava avendo luogo la festa. Nel corso del buffet, due camerieri di origine russa hanno iniziato a litigare con un loro collega di Rocca di Papa. La rissa è finita a coltellate e un cameriere di 46 anni ha ferito gravemente il suo collega 32enne, ferendolo al petto.

Ad assistere alla scena della rissa al matrimonio, in provincia di Roma, è stata Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa, che era presente alla festa con il marito. I festeggiamenti erano stati organizzati presso il ristorante La Foresta, che si trova in via dei Laghi, a Rocca di Papa. Ad un certo punto un cameriere della zona, A.P., 46 anni, ha accoltellato un altro collega di 32 anni. Gli ha provocato una ferita al petto anche abbastanza grave.

Secondo quanto si apprende, le liti tra lo staff, soprattutto tra i due camerieri protagonisti della furiosa lite, erano iniziate dall’inizio del ricevimento. A generare la rabbia tra i due sarebbero stati motivi di lavoro. E così i lavoratori hanno iniziato a punzecchiarsi dall’inizio del ricevimento fino a che la situazione non è degenerata.

E’ avvenuta una colluttazione tra i due uomini e ad un certo punto il 46enne ha preso un coltello da un tavolo ferendo il 32enne georgiano. Immediato è stato l’intervento dei soccorritori. Per fortuna il cameriere non rischia la vita ed è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale San Camillo di Roma. Il collega che lo ha accoltellato nel corso del matrimonio, invece, è stato arrestato dai carabinieri. Su di lui pende l’accusa di tentato omicidio.

Sicuramente la rissa con coltellate non sarà piaciuta ai festeggiati, che per tutta la vita dovranno ricordare questa giornata con questo (non troppo) “piccolo” particolare. Anche il ministro Trenta sicuramente non dimenticherà facilmente l’accaduto, così come tutti gli invitati che hanno assistito increduli alla colluttazione.