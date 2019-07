Ritrovato cadavere in spiaggia a Soverato: è un turista, le ultime

Notizie Flash-E’ stato ritrovato questa mattina, sulle spiagge di Soverato, il cadavere di un uomo. Siamo in provincia di Catanzaro, su uno dei tratti di costa più belli del litorale ionico. Dalle ultime notizie che arrivano dagli investigatori, pare che sia stato già possibile dare un nome alla vittima. Si tratterebbe di un turista inglese che era arrivato in Calabria per dei giorni da trascorrere al mare. Al momento non ci si sbilancia sulle cause della morte ma pare che si possa esser trattato di un malore. Probabilmente l’uomo stava facendo il bagno alle prime luci dell’alba ed è stato colto da un malore proprio mentre era in acqua. Ma questa è solo una delle piste che si seguono.

CADAVERE RITROVATO SULLA SPIAGGIA A SOVERATO: LE ULTIME NOTIZIE

Secondo quanto si legge sulla Gazzetta del Sud, a ritrovare il cadavere del turista sarebbe stato il proprietario di uno stabilimento balneare che avrebbe subito chiamato i soccorsi. Ma le operazioni di soccorso degli operatori arrivati sul posto non sono servite a nulla. Per il turista purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il medico del 118 intervenuto in spiaggia per tentare di soccorrere l’uomo non ha potuto che constatarne il decesso.

La vittima sarebbe, come detto in precedenza, un uomo di circa 50 anni di origini britanniche. Probabilmente le forze dell’ordine hanno trovato i suoi documenti in spiaggia, se si è trattato di un malore, l’uomo avrà lasciato a poca distanza dalla riva, le sue cose e per questo l’identificazione non è stata complicata.

Secondo alcune fonti, l’uomo sarebbe morto a causa di una embolia polmonare. Ma si indaga per cercare di capire se fosse da solo al momento del malore, pare che il turista avesse anche una gamba rotta.

Nelle prossime ore saranno resi noti maggiori dettagli.